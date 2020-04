Prix canon pour ce SSD externe portable Samsung T5 de 500 Go !

À la recherche d’un SSD externe en promotion et d’une capacité de stockage de 500 Go ? Le disque Samsung T5 est à un prix canon chez le géant Amazon. Focus sur ce nouveau bon plan informatique !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

Si vous avez l’intention de passer d’un disque dur externe Ă un SSD portable, alors l’offre que propose Amazon risque de vous intĂ©resser. En effet, le T5 de la marque Samsung d’une capacitĂ© de 500 Go est Ă 89,99 euros ; soit 129,91 euros de moins par rapport Ă son prix initial. Les frais de port Ă domicile sont offerts et sont inclus dans le tarif.

Disponible dans un coloris bleu, l’accessoire est compact et lĂ©ger grâce Ă ses dimensions de 74 x 57.3 x 10.5 mm et son poids de 51 grammes. Avec des vitesses de transfert allant jusqu’à 540 Mo/s, le SSD externe est 4,9 fois plus rapide que les disques durs externes traditionnels. Compatible USB 2.1 Gen2 (et rĂ©versible), vous pouvez connecter le T5 Ă votre PC au Ă votre smartphone. Il tourne en effet sous Windows 7, MacOS 10.9 ou Android 4.4.

Côté sécurité, vous pouvez maintenir vos données personnelles et privées en saisissant un mot de passe et grâce au cryptage matériel AES 256 bits. Garanti 3 ans de la part du fabricant, le SSD est fourni avec un câble au format USB-C au niveau du disque (et USB-A de l’autre).

Ă€ voir aussi chez Amazon : le SSD interne Crucial BX500 1 To Ă 101 euros