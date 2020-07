Prix bas sur la carte mémoire microSDXC SanDisk Ultra 64 Go avec adaptateur SD

Juste avant les soldes d’été 2020, Amazon propose à ses membres de se procurer en promotion la carte mémoire MicroSDXC SanDisk Ultra 64 Go accompagnée d’un adaptateur SD. Elle est à moins de 11 euros seulement.

Si vous avez manqué le deal Boulanger sur l’achat d’une carte mémoire de 64 Go, voici l’occasion de vous rattraper avec ce nouveau bon plan Amazon.

Ainsi, au cours d’une durée indéterminée, le géant du commerce en ligne permet d’acquérir la microSDXC SanDisk Ultra avec la même capacité de stockage à exactement 10,88 euros au lieu de 19,99 euros. La jolie remise de 41% est effectuée automatiquement par Amazon. Même si le prix du produit est inférieur à 25 euros d’achat, l’article est éligible à la livraison gratuite dans des consignes Amazon Locker.

Fournie avec un adaptateur SD, cette carte mémoire microSDXC (modèle SDSQUAR-064G-GN6MA) est idéale pour les possesseurs de smartphones et de tablettes afin d’étendre la capacité de stockage de ces périphériques. Les vitesses de transfert de la microSDHC peuvent avoisiner les 100 Mo/s. L’accessoire dispose de la vitesse de Classe 10 qui permet de saisir de la vidéo Full HD et des photos de haute qualité. Résistante à l’eau, aux températures extrêmes, aux chocs et aux rayons X, la carte mémoire possède une garantie de 10 ans de la part du constructeur SanDisk.