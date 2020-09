Avec cette prise connectée TP-Link HS100 pas chère, éteignez et allumez vos appareils à distance

Voici un bon plan destiné aux adeptes de la domotique ! Si vous voulez gérer vos appareils à distance, sachez qu’il existe cette prise connectée TP-Link HS100 à moins de 15 euros seulement chez Amazon.

Après l’enceinte Echo Dot 3 à prix cassé, découvrez cette bonne affaire issue du monde des objets connectés sur Amazon France.

Au cours d’une période indéterminée, la prise connectée TP-Link HS100 est vendue au prix de 14,90 euros au lieu de 18,90 euros. Même si le montant du produit est inférieur à 25 euros d’achat, il est possible de retirer gratuitement l’article dans un point relais situé le plus proche du domicile. Cela évite de payer des frais de port à hauteur de 4,99 euros pour une livraison à domicile.

Pour en revenir à la TP-Link HS100, la prise connectée est compatible avec Alexa et Google Home pour la commande vocale. Elle fonctionne avec n’importe quel routeur WiFi (nul besoin d’avoir un hub supplémentaire ou de souscrire à un service d’abonnement payant). Avec l’application mobile Kasa (téléchargeable sur smartphone et tablette), l’utilisateur pourra allumer et éteindre automatiquement n’importe quel appareil électronique de son appartement ou de sa maison et profiter du mode absent pour simuler une présence humaine.