Amazon Prime Video : des séries et des films pour enfants à regarder gratuitement

Pour faire passer le temps durant le confinement, Amazon a dĂ©cidĂ© de mettre gratuitement Ă disposition des sĂ©ries et des films pour enfants Ă regarder sur sa plateforme Prime Video. Quels sont les contenus concernĂ©s par cette offre gratuite ? Tous les Ă©lĂ©ments de rĂ©ponse sont dans la suite de l’article.

Depuis le dĂ©but du confinement liĂ© Ă la crise sanitaire, les groupes tĂ©lĂ©visuels et les opĂ©rateurs s’adaptent en fonction des occupations des citoyens français. Nous avons vu que Canal, Free, Bouygues Telecom, Orange ou encore SFR proposaient des chaĂ®nes gratuites.

Cette fois-ci, c’est au tour d’Amazon et de son service de vidĂ©os Ă la demande Prime Video de suggĂ©rer des contenus gratuits Ă ses membres ; et plus particulièrement aux enfants de ces derniers. Ainsi, pendant une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, le gĂ©ant amĂ©ricain du commerce en ligne gâte les plus jeunes avec des sĂ©ries et des films pour enfants Ă regarder gratuitement.

Pour ce faire, il suffit de s’inscrire sur Amazon (sans payer Prime) en cliquant sur le lien ci-avant. L’offre gratuite concerne trois sections : « sĂ©ries pour les jeunes enfants » (Bug Diaries, Creative Galaxy,…), « sĂ©ries pour les 6 – 11 ans » (Costume Quest, Danger & Eggs, Just add Magic,…) et « programmes prĂ©fĂ©rĂ©s des enfants » (Le Petit royaume de Ben et Holly, Slugterra,Peppa Pig,…).

