Prime Day Ultimate Ears : les dernières offres sur les enceintes Bluetooth à saisir d’urgence

Encore quelques heures pour profiter des bons plans permettant de s'équiper d'une enceinte Ultimate Ears à petit prix dans le cadre du Prime Day d'Amazon. Trois modèles sont encore disponibles : la WonderBoom, la Boom 2 Lite et la MegaBoom.

Si vous êtes à la recherche d'une enceinte Bluetooth ultra portable, l'Ultimate Ears WonderBoom proposée à 34,90 € au lieu de 66,67 € dans le cadre des bons plans du Prime Day est celle qu'il vous faut. Elle offre un son à la fois clair et puissant et est déclinée dans plusieurs coloris. Elle propose une autonomie en lecture pouvant atteindre jusqu'à 10 heures. En plus, elle est étanche et propose une gamme de fréquence comprise entre 80 Hz – 20 kHz.

L’enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 Lite est une valeur sure pour quiconque souhaite une enceinte portable waterproof à petit prix délivrant un son de qualité. Elle est proposée à 54,90 € au lieu de 83,62 € dans le cadre du Prime Day.

Compacte et facile à emporter, l'Ultimate Ears Megaboom proposée à 69,90 € au lieu de 120,59 € pour le Prime Day mesure 8.29 x 8.29 x 22.59 cm et pèse 877 grammes. Du côté des caractéristiques, l’appareil propose un son à 360 degrés à couper le souffle avec des basses profondes et se connecte via le Bluetooth à vos smartphones et autres tablettes.

Avec sa batterie lithium-ion rechargeable, l’enceinte vous offre une autonomie maximale de 20 heures en continu (entre chaque charge par micro-USB) pour profiter pleinement de votre musique sans recharger l’appareil. Les futurs acquéreurs pourront utiliser l’enceinte où ils le souhaitent puisqu’elle est étanche et résistante à la poussière grâce à la certification IPX7.