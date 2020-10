Pour le Prime Day le casque Bluetooth Jabra Move Style Edition est à 39€

Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter de ce bon plan Prime Day qui permet de s'équiper du casque sans fil Bluetooth Jabra Move Style Edition à moindre coût, pour 39,99 € au lieu de 79,99 € en moyenne, soit une réduction de 40 €.

Dans le cadre des bons plans du Prime Day, Amazon propose le casque sans fil supra-auriculaire Jabra Move Style Edition à 39,99 € au lieu de 79,99 €. Adapté pour toutes les morphologies, son serre-tête est réglable et ultraléger. Vous avez également la possibilité de contrôler votre musique et vos appels directement depuis le casque.

Ce modèle plus abordable que le Beats Studio 3, le Ear On de Bose ou le Sony WH-1000XM3 embarque la technologie DSP qui assure une reproduction numérique épurée et performante. Avec jusqu'à 14 heures d'autonomie sur une seule charge et jusqu'à 12 jours en veille, vous avez la liberté de prendre vos appels et d'écouter votre musique tout au long de la journée.

Grâce aux boutons du casque intégrés, vous pouvez automatiquement coupler avec les appareils de votre choix, répondre, rejeter, terminer les appels, la numérotation vocale, contrôler le volume et les pistes et lire ou mettre en pause vos morceaux de musique, tout cela en appuyant simplement sur un bouton.