Prime day : le top des offres sur les smartphones

Dans le cadre de son Prime Day, Amazon propose une sélection de bons smartphones avec de belles réductions. Ci-dessous, on vous propose de découvrir les meilleures offres à ce sujet. Pour rappel, il est nécessaire d'être abonné au programme Prime pour accéder à ces promotions d'Amazon à durée limitée. Si vous ne l'êtes pas, sachez qu'il est possible de l'essayer gratuitement pendant 30 jours.

Le Prime Day Amazon a lieu du mardi 13 octobre minuit au mercredi 14 octobre 2020 inclus. Pendant 48 heures, le numéro 1 du e-commerce propose une multitude de promotions à ses abonnés Prime, et ici, celles qui nous intéressent, sont celles proposées sur les smartphones. Il y en a quelques bons, voir très bons modèles affichés à des prix intéressants.

Top smartphones à bon rapport qualité prix grâce au Prime Day 2020

Budget moins de 200 € : Si vous ne pouvez pas dépasser les 200 € pour l'achat d'un smartphone, alors on vous invite à regarder du côté du Xiaomi Redmi 9 Pro. Sa version 64 Go de stockage et 6 RAM est affichée juste en dessous des 200 €, à exactement 199 € (alors qu'il coute initialement 279 €), à ce prix-là, ça vaut le coup.

Cliquez ici pour acheter le Xiaomi Redmi 9 Pro

Budget entre 200 et 300 € : Le Galaxy A51, récent et bon milieu de gamme de chez Samsung s'inspirant des modèles premium de la marque, est en baisse de prix grâce au prime day Amazon. Vous pouvez vous le procurer pour une somme de 279 euros (si c'est sa version 5Go que vous voulez, il faut tout de même rajouter 100 € de plus).

Cliquez ici pour acheter le Galaxy A51

Budget entre 300 et 400 € : Ces derniers mois, on l'a vu souvent en baisse de prix et à l'occasion du prime day d'Amazon 2020, on peut dire que le tarif du Huawei P30 est vraiment intéressant. Le “porte-étendard” de la marque Huawei est en effet mis en vente à 379 €.

Cliquez ici pour acheter le Huawei P30

Budget entre 400 et 500 € : Avec cette somme, vous pouvez vous faire plaisir sur 2 bons smartphones de la marque OnePlus. Amazon affiche les OnePlus 7T Pro (256 Go) et OnePlus 8 (128 Go) au même prix de 499 €, un bon rapport qualité prix à l'occasion de son prime day 2020.

Cliquez ici pour acheter le OnePlus 8

Cliquez ici pour acheter le Oneplus 7T Pro

Budget entre 500 € et 700 € : Le dernier né de la gamme Galaxy S de la marque Samsung profite d'une belle baisse de prix à l'occasion du prime day Amazon. Il est possible de l'avoir à 649 euros (il faut rajouter 100 € de plus si vous souhaitez la version S20+).