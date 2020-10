Le compte à rebours du Prime Day Amazon 2020 est lancé, nous sommes à quelques heures de son départ. Lors de la dernière édition de l'événement le géant du e-commerce a vendu 175 millions de produits dans une vingtaine de pays et cette année, il compte faire mieux et proposer encore plus de promotions et bons plans pour fidéliser ou attirer des nouveaux clients. On fait le point sur tout ce qu'il faut savoir pour bien se préparer au Prime Day Amazon.

Qu'est-ce que le Prime Day ?

Le Prime Day est un événement commercial se déroulant à l'échelle mondiale, initié par Amazon et réservé exclusivement aux membres du programme Amazon Prime. Il a lieu une fois par an, et se tient habituellement au mois de juillet et se déroule sur 48 heures. Cette année, en raison de la pandémie du Covid-19 qui a touché le monde entier, il a été reporté en octobre.

A l'image du Black Friday, qui pour rappel, débute cette année le 27 novembre 2020, il permet de faire de belles économies sur une grande sélection de produits. Peuvent participer au Prime Day, les membres Amazon Prime (payant ou bénéficiant de l'essai gratuit de 30 jours), les membres Prime Student (payant ou bénéficiant de l'essai de 6 mois) ainsi que les invités bénéficiant de l'avantage de livraison Prime.

Les avantages d'être Amazon Prime

En plus de bénéficier de la livraison en un jour ouvré gratuite sur des millions d'articles éligibles en France métropolitaine, à Monaco et en Belgique, les membres Prime profitent également profiter de nombreux autres avantages tels que :

Prime Video, le service de streaming vidéo d'Amazon qui leur permet d'avoir un accès illimité du catalogue Amazon Prime Video comprenant des films et séries Prime Original dont The Grand Tour et les séries primées telles que “The Man in the High Castle”, “Mozart in the Jungle” ou encore “Transparent”.

Prime Photos, qui permet d'enregistrer les photos sur les serveurs sécurisés d'Amazon grâce à un espace de stockage illimité sur Amazon Drive, disponible pour les membres Amazon Prime résidant en France métropolitaine ou en Belgique.

Prime Gaming, un service dédié aux joueurs qui tous les mois, reçoivent des jeux gratuits, des contenus de jeu et un abonnement offert à une chaîne Twitch.tv.

Prime Music : le service de streaming musical comprenant un catalogue avec plus de 2 millions de titres, sans publicité et sans frais supplémentaires, accessibles sur tous vos appareils préférés, et téléchargeables pour une écoute hors ligne.

Amazon Music Unlimited qui permet d'accéder à plus de 50 millions de titres musicaux sans publicité et sans interruption. Le service intègre un mode hors connexion permettant d’écouter sa musique sans connexion internet (une fois après l’avoir téléchargée) ou le mode mains-libres avec l'assistant vocal Alexa. En ce moment, et jusqu'au 14 octobre 2020, une offre permet aux nouveaux clients de profiter du service Amazon Music Unlimited à 0,99 € pour 4 mois d’écoute illimitée.

Prime Reading, un catalogue de plusieurs centaines d'ebooks mis à jour régulièrement, vous permettant de lire depuis votre liseuse Kindle, votre smartphone ou votre tablette via l'application Kindle gratuite, mais aussi depuis votre ordinateur.

La Bibliothèque de prêt Kindle, qui si vous possédez un Kindle, vous donne la possibilité d'emprunter gratuitement un eBook Kindle par mois.

Prime Student, le service réservé aux étudiants qui leur permet de bénéficier des avantages d’Amazon Prime tels que : la livraison en 1 jour ouvré gratuite sur des millions d’articles éligibles, des centaines de films et séries sur Prime Video, plus de 2 millions de titres à écouter sur Prime Music, des centaines d’ebooks à emprunter sur Prime Reading (sauf durant l’essai de 90 jours), de nombreux avantages Twitch et un accès prioritaire aux ventes flash éligibles.

Alors que l'abonnement pour les membres Prime standards est facturé 49 € à l'année, les étudiants éligibles bénéficient quant à eux d’un essai gratuit de 90 jours puis d’un abonnement à 24 euros par an, soit plus de 50% de réduction du montant de l’abonnement Amazon Prime.

L'accès prioritaire Amazon Prime, donnant permettant d'accéder aux ventes flash éligibles 30 minutes avant tous les clients du site Amazon.fr.

Invité, qui permet aux membres Amazon Prime d'inviter un membre de leur foyer, (vivant à la même adresse) de partager les avantages de livraison. Certains avantages du programme ne peuvent pas être partagés, comme l'accès à la Bibliothèque de prêt Kindle et à Amazon Prime Video.

A quelle heure débute les offres Prime Day et jusque quand ?

Le Prime Day 2020 débute le mardi 13 octobre 2020 à partir de minuit et durera jusqu'au 14 octobre 2020 à 23h59, soit 48 heures de promotions. Les offres sont disponibles jusqu'à ce que les stocks soient épuisées, et les ventes flash ont une durée limitée (habituellement de quelques heures). Des offres sont cela dit d'ores et déjà disponibles :

