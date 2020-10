Prime Day 2020 : chute de prix sur le Xiaomi Redmi Note 9 Pro : 199 €

Alors qu'il est habituellement commercialisé à 279 €, le smartphone milieu de gamme Xiaomi Redmi Note 9 Pro tombe sous la barre des 200 € sur Amazon, à l'occasion du Prime Day. C'est la version française di smartphone, embarquant 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne qui fait l'objet de ce bon plan.

Belle réduction de 80 € à saisir pour les membres Amazon Prime dans le cadre des bons plans du Prime Day 2020. Celle-ci permet d'avoir le smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro pour la première fois sous la barre des 200 euros, à très précisément 199 € au lieu de 279 € en temps normal.

Le Redmi Note 9 Pro embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 720G gravé en 8 nm. Ce dernier offre de belles performances pour une consommation d'énergie optimale. Le SoC est épaulé par 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 256 Go de stockage. Le smartphone dispose par ailleurs d'un imposant écran LCD de 6,67 pouces. Si vous hésitez entre le Redmi Note 9 et le Note 9 Pro, la partie photo est l'un des aspects qui fait vraiment la différence entre les deux modèles.

La version Pro embarque un quadruple capteur photo : le module principal de 64 MP permet de capturer des clichés nets en ultra haute définition, peu importe les conditions de luminosité. Il est épaulé par un objectif ultra grand angle de 8MP, un objectif macro de 5MP et un capteur ToF de 2 MP. Pour les selfies, il dispose d'un module de 16 MP.