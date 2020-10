Prime Day Xiaomi Mi 10 Lite : le meilleur smartphone 5G pas cher est à moins de 300 €

Le Xiaomi Mi 10 Lite passe sous la barre des 300 € sur Amazon à l'occasion du Prime Day 2020. Vous souhaitez acheter un smartphone 5G, mais disposez d'un budget limité. Pour 299 €, le Mi 10 Lite offre le meilleur rapport qualité prix du moment.

Les opérateurs mobiles annoncent tour à tour leurs premiers forfaits 5G. Alors que le nouveau réseau s'apprête à prendre son envol en France, le moment est plus que jamais propice pour acheter un smartphone compatible. Le retard accusé par rapport à d'autres pays nous offre au moins un avantage. En un peu plus d'un an, le prix d'accès des smartphones 5G a considérablement chuté.

Le Xiaomi Mi 10 Lite est l'un des meilleurs exemples de rapport qualité prix. Lancé au tarif de 379 € en mai dernier, quelques semaines après les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, c'était le smartphone 5G le moins cher du marché. Grâce aux promos du Prime Day 2020, son prix descend encore plus bas à 299 €. Vous réalisez ainsi 21% d'économie qui équivaut à 80 €.

Pour son prix, le Xiaomi Mi 10 Lite affiche un design de bonne facture et une fiche technique solide. On y retrouve en effet un SoC Snapdragon 765G, le même qui anime le Google Pixel 5 et le OnePlus Nord. La puce est épaulée par 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage.

La partie photo est assurée par un quadruple capteur dont un module principal de 48 MP. À l'avant, on retrouve un capteur selfie de 16 MP. Efin, le smartphone offre une très bonne autonomie grâce à sa batterie de 4160 mAh compatible avec une recharge rapide de 20W.