Prime Day 2020 : le top des offres sur les appareils Bose

Quelques produits de la marque Bose sont à l'honneur durant le Prime Day Amazon avec notamment le casque audio SoundLink II qui passe sous la barre des 120 euros, l'enceinte SoundLink Revolve+ ou bien encore les excellents écouteurs sans fil SoundSport Free qui sont pour l'occasion, proposés à prix réduit.

Le top des bons plans Prime Day sur les appareils Bose

Si vous souhaitez vous offrir à un bon prix un produit de la marque Bose, entreprise américaine fondée en 1964 et acteur majeur sur le marché de l'audio, vous pouvez profiter bons plans du Prime Day valables seulement durant le Prime Day Amazon.

Vous pouvez également jeter un oeil sur le top des offres Prime Day sur les appareils Amazon Echo ou bien sur les bons plans accessibles sans être membre Prime. Pour optimiser votre achat et profiter pleinement de votre acquisition, sachez que si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez profiter d'Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours et que jusqu'au 14 octobre 2020, une offre permet aux nouveaux clients de profiter du service Amazon Music Unlimited à 0,99 € pour 4 mois d’écoute illimitée.

Casque Circum-aural sans fil Bose SoundLink II à 119 € – 179 €

Les abonnés Prime profitent d'une réduction de 60 € sur l'excellent casque audio Circum-aural Bose SoundLink II qui passe ainsi de 179 € à 119 € seulement pour le Prime Day Amazon. Parmi les caractéristiques techniques de l'appareil, on retrouve la technologie Bluetooth pour une connexion facile et des synchronisations audio/vidéo sûres.

Ce casque audio offre un son profond et immersif, des performances d'égalisation améliorées et un temps de charge de seulement 3 heures. Le micro a été amélioré, et est compatible voix HD pour des appels clairs dans des environnements venteux ou bruyants

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Écouteurs de sport sans fil Bose SoundSport Free à 124,99 € – 159 €

On continu notre sélection avec les SoundSport Free de Bose qui sont proposés à 124,99 € au lieu de 159 e en moyenne. Ces écouteurs sans fil sont certifiés IPX4 et ne souffriront donc pas d’éclaboussure ou de la sueur lors de pratiques sportives. Ils sont équipés d’embouts en silicone Sport StayHear+. Équipés d’une canule qui se loge dans la circonvolution du pavillon, ils sont conçus pour solidement tenir en place en toute circonstance.

La batterie assure jusqu’à 5 heures d’utilisation continue à volume moyen. Celle-ci s’effectue d’ailleurs au travers de l’étui fourni, lui-même équipé d’une batterie assurant deux charges complètes supplémentaires. On bénéficie donc de près de 14 heures d’autonomie sans avoir à approcher une prise de courant.

Le son produit est tout simplement excellent, chaque fréquence audio étant correctement restituée sans empiéter sur les autres. La spécialisation est bonne et les embouts Sport StayHear + procurent une isolation passive très correcte. Bon point aussi pour les commandes mécaniques logées sur les flancs des écouteurs plutôt que sur la surface extérieure.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Enceinte Bluetooth Bose SoundLink Revolve à 125,99 € – 169 €

Cette enceinte Bluetooth Bose Soundlink Revolve est nomade et peut être transportée partout avec vous pour que vous puissiez profiter de votre musique ! Elle offre une autonomie de 12 heures en écoute grâce à la batterie lithium-ion rechargeable avec un son profond, puissant et enveloppant avec une diffusion à 360°.

Conçue dans un boîtier en aluminium lisse, ce dernier est robuste et résistant aux projections d’eau (IPX4). Sa connexion Bluetooth lui assure une portée sans fil pouvant atteindre jusqu'à 9 mètres. En outre, vous pouvez une fois appairée avec votre smartphone, profiter de la prise d’appel et de l'accès à Siri ou Google Now via commandes vocales.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Enceinte Bluetooth Bose SoundLink Revolve+ à 179,99 € – 249 €

La Bose Soundlink Revolve+passe à 179,99 € pour le Prime Day. Cette dernière offre une meilleure qualité, pour une taille plus importante en comparaison avec la Revolve standard. Elle offre un son époustouflant, puissant et profond, diffusé à 360 degrés, une poignée souple en tissu permettant une prise en main et un transport faciles, boîtier en aluminium lisse, robuste et résistant aux projections d’eau (IPX4). La Revolve+ assure jusqu'à 16 heures d’écoute grâce à la batterie lithium-ion rechargeable et longue durée.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Casque sans fil à réduction de bruit QuietComfort 35 II à 209,99 € – 379,95 €

Sans fil, ce casque Bose QuietComfort 35 II se connecte très facilement via connexion Bluetooth à n’importe quel smartphone ou autre appareil qui en est doté. Il est proposé à 209,99 € pendant le Prime Day Amazon. Le système à double microphone avec réduction de bruit vous permet de profiter d’appels téléphoniques clairs et d’accéder à l’assistant virtuel par défaut de votre téléphone, par exemple Siri.

Le constructeur revendique une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 20 heures en écoute musicale sans fil et et jusqu’à 40 heures en mode filaire. Enfin, sachez que la dernière mise à jour logicielle du QC35 II rend compatible ce casque audio avec l’assistant vocal Alexa, auquel vous pouvez lui demander par exemple de lire de la musique, de diffuser les actualités ou de consulter la météo.