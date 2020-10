Prime Day 2020 : le système audio 5.1 Logitech Z906 chute sous les 200 €

Généralement vendu aux alentours des 299 euros, le système audio 5.1 Logitech Z906 chute sous la barre des 200 € lors du Prime Day Amazon. Les membre Prime peuvent se le procurer à très exactement 199,99 €. Une offre à saisir au plus vite, valable seulement pendant le Prime Day, dans la limite des stocks disponibles.

Profitez des bons plans du Prime Days 2020 pour vous offrir le système de haut-parleurs Logitech Z906 qui passe pour l'occasion sous la barre des 200 euros à très exactement 199,99 €. Plutôt pas mal quand on sait qu'il est habituellement vendu pour 299,99 €. Pour en profiter, vous devez être abonné au programme Amazon Prime. Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez profiter d'Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours.

Le système audio 5.1 Logitech Z906 est composé de 5 haut-parleurs ainsi que d'un caisson de basse d'une puissance de 165 Watts et d’une puissance totale de crête de 1 000 Watts / 500 Watts RMS offrant un son THX certifié conçu pour décoder les bandes-son codées Dolby Digital et DTS.

De la partie également, une console de commande ainsi qu'une télécommande qui permet de facilement personnaliser les entrées et ajuster les volumes et son Surround. Enfin, la partie connectique n'est pas en reste puisqu'on retrouve 2 entrées optiques numériques, 1 entrée coaxiale numérique, 1 entrée directe six canaux, 1 entrée Jack 3,5 mm, 1 entrée RCA, 1 sortie casque. Si vous êtes audiophile, vous pouvez également jeter un oeil sur le top des offres Prime Day sur les appareils Bose.