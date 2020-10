Prime Day 2020 : le SSD interne Samsung 860 EVO 500 Go est moins cher à 55 €, 1 To à 110 €

Votre PC a besoin d'un bon coup d'accélérateur ? Équipez-le d'un SSD fiable, réactif et pas cher. Le Samsung 860 EVO passe sous la barre des 55 € à l'occasion du Prime Day d'Amazon. En version 500 Go, il est disponible à 54,99 € au lieu de 70 à 79 €. Et si vous avez besoin de plus d'espace, la version 1 To est proposée à 110,90 € au lieu de 130 à 145 € habituellement.

Dans quelques heures, ce sera la fin de l'édition 2020 du Prime Day. En attendant, des offres intéressantes continuent de faire surface sur Amazon. Si vous souhaitez profiter de l'opération pour vous équiper en SSD, le site propose une belle promotion sur le Samsung 860 EVO, un SSD au format 2,5″.

Il est conçu autour d'une mémoire V-NAND MLC 3bit et d'un cache LPDDR4 qui lui permet d'atteindre des vitesses optimales pour l'interface SATA III : 550 mo/s en lecture et de 520 mo/s en écriture. Le SSD Samsung 860 EVO est par ailleurs compatible avec le chiffrement matériel AES 256-bit pour la sécurité de vos données.

Sur Amazon, le SSD voit son prix chuter dans le cadre du Prime Day 2020. La version 500 Go est à 54,99 € au lieu de 78,98 €. Celle de 1 To est proposée à 110,90 €. Des tarifs franchement chouettes pour s'offrir un SSD fiable, rapide et durable avec une garantie constructeur de 5 ans.