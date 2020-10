Prime Day 2020 : sécurisez votre maison avec l’alarme sans fil connectée Somfy Home, une solution complète

Ce système d'alarme sans fil et connecté est composé de 3 détecteurs de vibrations et d'ouvertures, d'un détecteur de mouvement, de deux sirènes (intérieure et extérieure) et d'un pont de connexion WiFi. Le pack Somfy Home Alarm Plus est la solution idéale pour sécuriser votre maison. Amazon propose une belle réduction de prix à l'occasion du Prime Day 2020.

ACHETER CETTE CE SYSTEME D'ALARME COMPLET SUR AMAZON

Vous recherchez un système d'alarme efficace pour la sécurité de votre domicile ? Amazon propose une excellente offre en ce moment dans le cadre de l'opération Prime Day 2020. Le pack Somfy Home Alarm Plus est un système de sécurité complet qui comprend une sirène intérieure d'une puissance de 110dB, d'une sirène extérieure de 112 dB et de 3 détecteurs de vibrations et d'ouverture IntelliTAG qui détectent toute tentative d'effraction.

Le pack contient également un détecteur de mouvement, de 3 badges de reconnaissance des utilisateurs qui désactivent automatiquement les détecteurs de vibration. On y retrouve enfin une centrale Link pour la connexion sans fil des périphériques via le WiFi. Le système d'alarme Somfy Home Alarm Plus est connecté et se contrôle très facilement depuis votre smartphone, via l’application Somfy Protect.

Le dispositif est par ailleurs compatible Google Assistant et Alexa. En cas de panne de courant, l'alarme reste fonctionnelle pendant 6h. Enfin, ce système est extensible et vous pouvez y ajouter des badges et même une caméra de surveillance. Le pack est disponible sur Amazon à 399,99 € au lieu de 549 €.

Vous bénéficiez donc d'une réduction de 149 € ou 27 %. Plus que quelques heures pour en profiter avant la fin du Prime Day 2020 ce soir à 23h59.