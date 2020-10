Le Prime Day Amazon vient tout juste de débuter et les offres disponibles pour les membres Prime sont à la hauteur de ce que l'on s'attendait. Il leur est par exemple possible de s'équiper de la bande LED Philips Hue Lightstrip d'une longueur de 2 mètres + une extension de 1 mètre pour seulement 69,99 €.

Ce n'est plus à prouver, les bons plans du Prime Day permettent de faire de belles économies, à l'image de cette superbe offre qui permet de se procurer la bande LED Philips Hue Lightstrip d'une longueur de 2 mètres + une extension de 1 mètre pour seulement 69,99 €. Très intéressant sachant que le tout est habituellement proposé aux alentours des 100 €.

En étant abonné au programme Amazon Prime, qui pour rappel est gratuit pendant 30 jours, c'est donc une réduction de 30 euros à laquelle nous avons droit. Compatible avec l'assistant vocal Alexa, disponible sur les produits Echo d'Amazon, ce ruban lumineux nécessite le pont de connexion Hue pour pouvoir être connecté à votre réseau WiFi local.

Ce pack se compose d’un bande LED Lightstrip d’une longueur de 2 mètres et d’une extension de 1 mètre. Extensible jusqu'à 10 mètres, le Lightstrip Philips Hue plus est la source lumineuse la plus flexible du constructeur. Elle peut-être installer ou bon vous semble dans votre intérieur : derrière un canapé, dans la cuisine, dans votre chambre…

Vous pouvez en effet la modeler et la découper à votre guise, selon la forme souhaitée et utiliser le ruban adhésif à l'arrière pour l'attacher sur une surface solide. Le contrôle vocal via l'assistant Alexa ou depuis l'application Philips Hue vous permet de facilement modifier les couleurs et l'intensité de ce dernier.