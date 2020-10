Prime Day 2020 : le OnePlus 7T Pro à un prix encore jamais vu, vite !

Acquérir un smartphone haut de gamme sous la barre des 500 euros n'est pas chose facile. Cela dit, si vous êtes membre Amazon Prime, vous pouvez profiter de ce bon plan qui permet de s'équiper de l'excellent OnePlus 7T Pro 256 Go dans son coloris haze bleu pour seulement 499 €.

CLIQUE ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le bon plan Prime Day sur les Samsung Galaxy S20 et S20+, c'est au tour d'un autre smartphone haut de gamme d'être victime d'une chute de prix impressionnante dans le cadre des bons plans Prime Day 2020. Le OnePlus 7T Pro, dans son coloris haze bleu, variante 256 Go et 8 Go de RAM voit son prix dégringoler à seulement 499 €. Une affaire en or puisque ce dernier est très rarement proposé en promotion et on le trouve généralement à 759 €. Pour en profiter, il faut être abonné Amazon Prime.

Pour rappel ou à titre d'information, le OnePlus 7T Pro est un smartphone sorti il y a tout juste un an. Pour 499 €, il représente l'un des meilleurs rapport qualité prix du moment. Le smartphone est doté d'un écran incurvé de 6.67 pouces avec définition QHD+ (3120 x 1440 pixels) compatible HDR 10+. L’écran du OnePlus 7T Pro s’impose une fois encore comme une référence en la matière. Il tient aisément la comparaison avec l’iPhone 11 Pro Max d’Apple ou le Galaxy Note 10+ de Samsung.

Coté hardware, le smartphone peut se targuer de proposer l'un des plus puissants processeur du moment, à savoir le Qaulcomm Snapdragon 855+, épaulé par 8 Go de mémoire RAM et pas moins de 256 Go de mémoire de stockage interne. Sur le plan de l'autonomie, le OnePlus 7T Pro est très endurant, notamment grâce à sa batterie d'une capacité de 4085 mAh. Couplée à la technologie de charge rapide Warp Charge 30T, assurant un gain de 1 à 70% en 30 minutes et de 1 à 100% en 60 minutes, il est très rapide à recharger.

Pour ce qui est de l'audio, le smartphone propose deux haut-parleurs stéréo disposés comme sur le 7T. Le module photo est composé de trois capteurs qui se répartissent de la sorte : un capteur grand-angle, un téléobjectif 3x et un capteur ultra grand-angle (117°). Le capteur frontal quant à lui se situe dans un module rétractable.