Prime Day 2020 : offrez-vous le Xiaomi Mi Band 4 à petit prix !

Envie de vous offrir un bracelet connecté performant sans casser votre tirelire ? Pour le Prime Day, Amazon propose l'excellent Xiaomi Mi Band 4 à prix canon. Il est possible de s'en équiper pour les membre Prime à 19,99 € au lieu de 30 € en moyenne. Une offre à ne pas laisser filer !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les bons plans du Prime Day 2020 donnent l'occasion de s'équiper du très bon bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 sous la barre des 20 €, à très exactement 19,99 €. Plutôt pas mal, surtout lorsqu'on sait qu'il était commercialisé lors de sa sortie pour 39,99 €, soit le double du tarif préférentiel actuellement proposé par Amazon pour le Prime Day.

Le Xiaomi Mi Band 4 dispose de fonctions plus utiles les unes que les autres au quotidien telles que le suivi d’activités, l’accéléromètre, le capteur de fréquence cardiaque et le gyroscope. En outre, il est équipé d'un écran tactile AMOLED de 0,95 pouce, et est compatible avec les systèmes Android (4.4 et supérieur) et iOS (9.0 et supérieur).

Offrant une excellente autonomie allant jusqu'à 20 jours grâce à la batterie de 135 mAh qui se recharge par ailleurs complètement en 1 heure et 35 minutes, ce bracelet connecté est également certifié étanche avec une immersion pouvant atteindre jusqu'à 50 mètres de profondeur.