Prime Day 2020 : offre imbattable sur l’aspirateur robot iRobot Roomba 671

Amazon popose une réduction exceptionnelle de 48% sur l'aspirateur iRobot Roomba 671. Vous recherchez un aspiraeur robot efficace et pas cher ? Profitez des offres Prime Day 2020 pour vous équiper à moindre coût.

ACHETER LE IROBOT ROOMBA 671 AU MEILLEUR PRIX

On ne présente plus iRobot, le spécialiste de la robotique dont les aspirateurs comptent parmi les plus populaires du marché. L'iRobot Roomba 671 fait partie des aspirateurs robots les plus prisés de la marque. Amazon le propose à prix cassé en ce moment dans le cadre des promos du Prime Day. Sur un prix conseillé de 349 €, il est actuellement disponible à 179 €.

Cela représente 48% de réduction ou 169 € d'économie sur l'iRobot Roomba 671. Cet aspirateur robot nettoie plusieus types de surface dont les tapis et sols durs. Grâce à son système de netoyage en trois étapes, débarassez votre intérieur de la poussière, des saletés et débris en tout genre.

Animé par l'IA, il retient vos habitudes de netoyage et fait le ménage comme un grand grâce à des capteurs qui lui permettent de navigeur en toute autonomie et d'éviter les obstacles. Cet aspirateur robot est également compatible Google Assistant et Alexa. Vous avez donc la possibilité de le commander par la voix.

L'iRobot Roomba 671 fonctionne avec Google Home / Nest et autres appareils compatibles avec les assistants Google et Alexa. Cet aspirateur vous tente ? C'est maintenant qu'il faut l'acheter, avant la fin du Prime Day qui vous permet de réaliser 169 € d'économie.