Prime Day 2020 : le Huawei P30 voit son prix dégringoler à 379 €

Il n'a jamais été aussi abordable que lors du Prime Day Amazon ! Le smartphone haut de gamme du constructeur chinois Huawei, le P30 est proposé à 379 €. Un bon plan qui permet de l'avoir au meilleur prix du moment, réservé aux abonnés Prime, à saisir d'urgence !

Les bons plans du Prime Day 2020 battent leur plein. Parmi les offres qui ont attirées notre attention, il y a le smartphone haut de gamme Huawei P30, sorti en 2019 qui est proposé au tarif très attractif de 379 €. Après les Samsung Galaxy S20, S20+ et le OnePlus 7T Pro, c'est donc à son tour de faire l'objet d'une belle réduction. Pour l'avoir à ce prix avantageux, vous devez être abonné au programme Amazon Prime ou à défaut, avoir souscrit à la période d'essai gratuite de 30 jours.

Le Huawei P30 est équipé d’un écran tactile FHD+ de 6,1 pouces, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d’une triple caméra arrière de 40MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 8MP (f/2.4, AF), d’une caméra avant de 32MP, d’une batterie de 3650 mAh avec charge rapide, du Bluetooth 5.0, d’un port USB Type-C, du GPS, du NFC, du Wi-Fi et d’un lecteur d'empreintes digitales.