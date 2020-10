Prime Day 2020 : le Fire Stick TV 4K est en vente flash à 39,99 €

Le Fire Stick TV 4K s'affiche à 39,99 € sur Amazon à l'occasion du Prime Day. si vous souhaiter profiter de ce bon plan, il ne faut pas trainer puisque le dongle multimédia y est proposé en quantité limitée jusqu'à ce soir 23h59, dans la limite des stocks disponibles.

Dans le cadre des bons plans high-tech du Prime Day, le Fire Stick TV 4K est proposé à seulement 39,99 € contre 59,99 € en temps normal. A ce prix, les pièces en stock s'écoule à la vitesse de l'éclair. Au moment ou nous écrivons ces lignes, 36% des pièces ont déjà été vendu. Vite est donc le mot d'ordre pour profiter de ce bon plan.

Concernant les fonctionnalités et caractéristiques du Fire Stick TV 4K, ce dernier vous donne la possibilité de visionner des contenus multimédias directement sur votre TV. L'Amazon Fire Stick TV est tout simplement le plus puissant des sticks lecteurs multimédia en streaming, avec une nouvelle conception d’antenne Wi-Fi, optimisée pour le streaming 4K Ultra HD.

Lancez et contrôlez vos films et séries préférés grâce à la télécommande vocale Alexa nouvelle génération, dotée de boutons permettant de démarrer, éteindre, augmenter ou baisser le volume de votre TV. Elle assure aussi une compatibilité avec les appareils tels que les barres de son et récepteur compatibles.

Compatible avec les formats 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10+, le Fire stick Amazon Fire 4K prend aussi en charge le format audio Dolby Atmos sur certains titres Prime Video. En outre, vous avez la possibilité de regarder vos programmes préférés sur Prime Video, Netflix, YouTube, Molotov, ARTE, France 24 et plus encore (des abonnements séparés peuvent être requis).