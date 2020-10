Prime day Amazon : le top des bons plans et offres à J-2

A quelques jours du Prime Day d'Amazon, les membres Prime peuvent déjà profiter d'offres, notamment sur les produits Amazon tels que la caméra de surveillance d'intérieur connectée Blink Mini, le pack Amazon eero 3 ou bien encore le système de sécurité domestique Ring.



Plus que 2 jours avant le Prime Day Amazon. Si vous êtes abonnés au service Amazon Prime, vous pouvez d'ores et déjà profiter en avant première de bons plans permettant d'acquérir quelques appareils de la gamme Amazon à prix réduit. Être abonné au programme Prime d'Amazon présente de nombreux avantages (livraison gratuite et illimité, Amazon Prime Vidéo, Amazon Prime Music, Amazon Prime Reading, Amazon Photos, Prime gaming, ventes flash…). Si vous n'êtes pas abonné, sachez que vous pouvez profiter d'Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours.

Les bons plans Prime day 2020 réservés aux membres Prime

Le Prime Day débute le mardi 13 octobre 2020 mais Amazon est déjà dans les starting-blocks et propose déjà des réductions exclusives réservées à ses membre Prime, notamment sur quelques produits Blink, eero et Ring. Ces promotions qui atteignent jusqu'à -40% nous donnent un avant goût de ce qu'il faut s'attendre le jour J, à savoir des offres et réductions qui valent vraiment le coup, dignes des bons plans du Black Friday. Nous avons fait le tour des bons plans Amazon avant le Prime Day et les avons listé ci-dessous.

Caméra de surveillance d'intérieur connectée Blink Mini à 27,99 € – 39,99 €

Pour les membres Prime, la caméra de surveillance Blink Mini est à 27,99 € grâce à une réduction exceptionnelle de 12 €. Le pack de deux caméras fait également l'objet d'une réduction de 19,01 € ramenant son prix à 55,98 € au lieu de 74,99 €.

Cette caméra de surveillance d'intérieur HD 1080p, se branche sur une prise électrique. Elle est équipée de la détection de mouvements et d'un système audio bidirectionnel vous permettant de surveiller votre maison de jour comme de nuit. Connectée, vous pouvez également recevoir des notifications sur votre smartphone dès qu'un mouvement est détecté ou personnalisez les zones de détection de mouvements pour voir les événements qui vous intéressent vraiment.

Caméra de surveillance et projecteur HD Ring Spotlight Cam à 159 € – 229 €

Alimentée par une batterie rechargeable ou via alimentation électrique (modèle wired), la caméra de surveillance et projecteur HD Ring Spotlight Cam bénéficie d'une réduction de 70 € permettant aux membres Prime de l'avoir à 159 € au lieu de 229 € pour les clients standards.

Cet accessoire vous permet de facilement surveiller votre maison en vidéo HD 1080p avec vision nocturne infrarouge et vidéo en direct. Elle intègre notamment des barres d’éclairage LED ainsi qu'une sirène d’alarme. Elle est également compatible avec certains appareils Alexa pour lancer la vidéo en temps réel par simple commande vocale. De plus, en cas de vol de cette dernière, Amazon s'engage à vous la remplacer gratuitement.

Système Wi-Fi maillé Amazon eero à 167,40 € – 279 €

Si vous avez une maison dotée de plusieurs annexes ou un appartement spacieux, le système Wifi maillé Amazon eero peut-être indispensable pour étendre le signal Wifi dans ces derniers. Alors qu'il est habituellement proposé à 279 €, vous pouvez l'avoir en étant abonné à Prime pour 167,40 € soit une économie de 111,60 €.

Ces répéteurs Wifi (système maillé) se connectent à votre modem existant pour fournir une couverture Wi-Fi sur 140 m² fiable et rapide à votre domicile. Intégrant la technologie TrueMesh le routeur répéteur Wifi eero achemine intelligemment le trafic pour éviter la congestion, la mise en mémoire tampon et les pertes de connexion.

Système de sécurité domestique Ring Alarm à 199 € – 299 €

Ce système de sécurité Ring composé de 5 pièces inclut une base, un capteur de contact, un détecteur de mouvements, un pavé numérique et un amplificateur de portée. Il est possible de s'en équiper pour 199 € au lieu de 299 € grâce à une réduction de 100 €. Pour en profiter, vous l'aurez sans doute deviné, il faut être abonné au programme Prime d'Amazon.

Ring Alarm est une solution abordable vous permettant de bénéficier d'un système de sécurité complet pour votre domicile. Configurez vous-même votre Ring Alarm en quelques minutes, facilement, sans outils ni installation professionnelle.

20% de réduction sur une sélection d'accessoires informatique, appareil photo et smartphone

Jusqu'au 14 octobre, les membres Prime bénéficient d'offres avec accès prioritaire. Ils profitent par exemple de 20 % de réduction sur une sélection d'accessoires informatique, appareil photo et smartphone. Pour en bénéficier, choisissez 1 produit parmi la sélection en cliquant sur “Ajouter à votre panier”.

D'autres bons plans Amazon accessibles sans être membre Prime

The Legend of Zelda : Breath of the Wild à 46,34 € – 51,49 €

Pendant une durée indéterminée, le jeu est à 46,34 € au lieu de 51,49 € soit une réduction de 10%. Pour obtenir la réduction, il faudra cocher un coupon sur la fiche produit du site Amazon. The Legend of Zelda : Breath of the Wild, sorti en mars 2017 invite le joueur à plonger dans un monde de découverte, d'exploration et d'aventure. Il voyagera à travers champs, traverser des forêts et grimper sur des sommets dans son périple où il explorera le royaume d'Hyrule en ruines.

Sacoche de rangement Zelda – Nintendo Switch à 10.99 € 29.99 €

Si vous avez besoin d'une sacoche pour transporter et protéger votre console Nintendo Switch lors de vos déplacements, alors celle à l'effigie de The Legend of Zelda Breath of Wild pourrait vous intéresser. En plus d'être jolie, celle-ci est en promotion au prix de 10.99 euros au lieu de 19.99 euros.

Cette sacoche en matière coton Canvas, souple à fermeture éclair sous licence Nintendo peut contenir jusqu'à 14 cartes de jeu et une console Nintendo Switch avec joycon attachés. Ses dimensions sont de 25.58 cm de longueur su 12.85 cm de largeur et 3.99 cm d'épaisseur. Inclut une chiffonnette microfibre aux couleurs du jeu The Legend of Zelda.

Apple Airpods Pro à 210 € – 279 €

Les écouteurs intra-auriculaire d'Apple, les Airpods Pro sont proposés à prix réduit quelques jours avant le Prime Day. Une promotion qui concerne tous le monde, permettant de les avoir 69 € moins cher que leur prix de base de 279 € soit à 210 €. Une remise qui ne se refuse pas quant on sait ô combien sont rares les bons plans sur les produits de la Pomme.

Pack de 2 ampoules Philips Hue LED blanc bhaud E27 à 21.44 € 29.99 €

Si vous souhaitez vous équiper d'ampoules connectées Philips Hue à moindre coût, alors profiter de ce bon plan Amazon qui permet d'en avoir pour 21.44 euros au lieu de 29,99 €, soit une réduction de 8,55 €. Ces ampoules LED Philisp Hue ont une durée de vie approximative de 25 000 heures. Elles sont compatibles Bluetooth, appareils Echo (Alexa), Apple HomeKit et assistants Google Nest, et peuvent être contrôlées à distance par le biais d'un pont de connexion Hue (à acheter séparément) et ainsi être intégrées simplement à votre écosystème Hue existant.