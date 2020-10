Prime Day 2020 : Huawei P30 Lite, un très bon milieu de gamme sous la barre des 190 €

Le Huawei P30 Lite est à 189 € sur Amazon à quelques heures de la clôture du Prime Day 2020. C'est une excellente occasion pour ceux qui souhaitent s'offrir un smartphone milieu de gamme qui tient parfaitement la route pour un prix inférieur à 200 €.

La série P30 de Huawei est encore très populaire en 2020, plus d'un an après son arrivée sur le marché. Alors que le Huawei P30 a vu son prix chuter à 349 € à l'occasion du Prime Day, ceux qui ont un budget plus modeste à consacrer à un nouveau smartphone peuvent jeter leur dévolu sur le Huawei P30 Lite, toujours dans le cadre du Prime Day 2020 chez Amazon.

Le plus smartphone le plus abordable de la série est un milieu de gamme qui n'a pas à rougir face aux modèles les plus récents de la catégorie, d'autant plus que son tarif passe à 189 € au lieu de 259 €. À ce prix, c'est clairement une bonne affaire. Vous bénéficiez d'un smartphone aux performances décentes, à l'aise en photo et dont l'autonomie atteint facilement une journée pleine.

Le Huawei P30 Lite est équipé d'un triple capteur photo dont un principal de 48 MP. Il dispose d'un écran confortable de 6,15″ en définition Full HD+ et est animé par le processeur milieu de gamme Kirin 710 qui est épaulé par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.