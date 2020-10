Prime Day 2020 : grosse réduction sur les OnePlus 8 et 8 Pro, dès 499 €

Amazon propose une offre exclusive sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro à l'occasion du Prime Day 2020. Le prix des deux smartphones haut de gamme est en chute libre. Le OnePlus 8 128 Go est disponible à 499 € au lieu de 699 €. Vous bénéficiez d'une belle réduction de 200 €. La version Pro de même capacité est à 749 € au lieu de 899 €. Découvrez toutes les offres.

Les OnePlus 8 et 8 Pro sont moins chers que jamais dans le cadre des bons plans Prime Day 2020 chez Amazon. L'enseigne casse le prix des différentes versions pour l'occasion. Si 128 Go de stockage suffisent à couvrir vos besoins, le OnePlus 8 est proposé dans cette version à 499 € seulement. En temps normal, il est vendu 699 €. La réduction offerte est d'un peu moins de 30%, une promo exceptionnelle du Prime Day.

En version 256 Go, vous devrez débourser environ 90 € supplémentaires. Le smartphone est en effet proposé à 590 € au lieu de 758 €, ce qui correspond à une réduction de 22%. Venons-en au OnePlus 8 Pro qui bénéficie lui aussi d'une belle promo à l'occasion du Prime Day. La version 128 Go est à 749 € au lieu de 899 €. Celle avec 256 Go de stockage est 849 € au lieu de 999 €.

Pour rappel, les deux smartphones sont équipés d'un SoC Snapdragon 865 compatible 5G grâce au modem X55. La puce est épaulée par 8 Go de mémoire vive. Le OnePlus 8 Pro se distingue de la version standard par son écran 120 Hz, contre 90 Hz pour l'autre. La différence n'est pas vraiment remarquable à l'usage.

Le OnePlus 8 Pro est équipé d'un quadruple capteur photo dont objectif principal 48 MP, d'un ultra-grand angle de 48MP, d'un téléobjectif de 8MP et d'un objectif IR 5MP. À l'avant, on retrouve un capteur selfie de 16MP. Quant au OnePlus 8, il bénéficie de trois capteurs à l'arrière dont le même objectif principal, mais aussi de deux autres capteurs de 16 et 2 MP. Leurs batteries sont d'une capacité de 4510 mAh (Pro) et 4300 mAh.