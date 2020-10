Prime Day 2020 : les Galaxy S20 et S20+ sont à prix canon sur Amazon

Le Prime Day sur Amazon, c'est aussi des bons plans sur les derniers smartphones du moment, à l'image de cette offre qui permet de s'équiper des Galaxy S20 et S20+ de Samsung a prix réduit, grâce à une réduction de 260 €. Ce sont les variantes 4G avec 128 Go de mémoire de stockage interne des deux smartphones qui font l'objet de cette promotion.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S20

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S20+

Si vous attendiez les bons plans du Prime Day Amazon pour acquérir les derniers smartphones haut de gamme de Samsung, le Galaxy S20 et S20+, vous avez bien fait de prendre votre mal en patience. L'enseigne en ligne propose une réduction de 260 € permettant de les avoir à respectivement 649 € et 749 € au lieu de 909 € et 1009 €.

Si vous souhaitez profiter de ce bon plan, réservé exclusivement aux membres Amazon Prime, il n'est pas trop tard pour profiter d'Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours. La Série S20 est la génération actuelle des Galaxy S qui vous fait profiter des dernières nouveautés de Samsung. 5G, appareils photo améliorés, processeur plus puissant, nouveau design, mais aussi les dernières fonctionnalités de la surchouche OneUI.

Enfin, avant de faire votre choix entre les deux, nous vous invitons à retrouvez plus d'informations sur les smartphones en consultant le test du Galaxy S20 et le test du Galaxy S20+. Nous vous conseillons cependant de ne pas trop tarder si vous ne voulez pas passer à coté de ce bon plan, car à ce prix, les pièces en stock risquent de s'écouler très vite.