Prime Day 2020 : Amazon vous offre 8 € pour 80 € rechargés sur votre compte

Amazon va plus loin que ses réductions exclusives du Prime Day 2020. Profitez d'un code promo exceptionnel de 8 € pour au moins 80 € rechargés sur votre compte. Une offre réservée bien sûr aux membres du programme Amazon Prime.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Chez Amazon, c'est la foire au bons plans en ce moment à l'occasion du Prime Day 2020. De nombreuses offres intéressantes sont proposées sur un large panel de produits, dont les smartphones. Les OnePlus 8 et 8 Pro sont disponibles à partir de 499 € au lieu de 699 €, soit une réduction-choc de 200 € sur le OnePlus 8 128 Go. D'autres belles réductions sont proposées comme celles sur les Galaxy S20 et S20+ sur lesquels vous pouvez réaliser jusqu'à 260 € d'économie.

Et comme si cela ne suffisait pas, Amazon vous offre un bon d'achat de 8 € si vous créditez votre compte Amazon d'un montant minimum de 80 €. Un code promotionnel vous sera envoyé pour en profiter. C'est une offre qui vient s'ajouter aux bons plans Prime Day du moment. Elle est accessible du 13 octobre 2020 au 14 octobre 2020 à 23h59. Mais attention, les places sont limitées à 8 500 clients.

Pour en profiter, il faut évidemment être membres du programme Amazon Prime. Enfin, le code promotionnel de 8 euros pourra être utilisé jusqu'au 21 janvier 2021. Les 8 € sont utilisables seulement sur les articles vendus et expédiés par Amazon. Le montant sera automatiquement déduit du panier lors de votre prochaine commande.