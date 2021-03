Formule 1 et Moto GP : les 1ers grands prix de la saison 2021 diffusés en clair sur Canal

À vos agendas ! Ce dimanche 28 mars 2021 auront lieu les 1ers grands prix de la saison 2021 de Formule 1 et de Moto GP. À cette occasion, Canal, diffuseur officiel des deux disciplines, permettra aux téléspectateurs de regarder les premières courses de la saison en clair.

Les pilotes de Formule 1 et de Moto GP vont faire leur retour sur les circuits dès ce 28 mars 2021 dans le cadre des grands prix de Bahreïn et du Qatar. Lewis Hamilton et Joan Mir vont remettre leur titre en jeu dans leur catégorie respective.

Ce dimanche les 1ers GP de #F1 et #MotoGP seront diffusés en CLAIR sur @canalplus ☺️🏎️🏍️ — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) March 22, 2021

Pour le lancement de la nouvelle saison de Formule 1 et de Moto GP, la chaîne Canal+ a décidé de retransmettre en direct et en clair le Grand Prix F1 de Bahreïn à 17 heures (heure française) et le Grand Prix Moto du Qatar à 19 heures (heure française).

Et pour être plus précis sur la diffusion en clair de Canal+, la chaîne prendra l'antenne dès 16 heures avec la grille F1 suivie de la course. À 18h45, le podium F1 suivi de la course Moto GP et du débriefing moto jusqu’à 20h15. Enfin, le magazine Formule One jusqu'à 21 heures.