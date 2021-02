Xiaomi Mi 11 : 100€ offerts en bon d’achat Amazon pour toute précommande du smartphone

Le Xiaomi Mi 11 arrive officiellement le 9 mars 2021 dans l'Hexagone et il est déjà disponible en précommande chez Amazon. Pour cette précommande du nouveau smartphone, le géant du commerce en ligne offre 100 euros en bon d'achat. Tous les détails de l'offre sont à consulter dans la suite de l'article.

Annoncé officiellement lors d'une conférence de presse ayant eu lieu au début du mois de février 2021, le Xiaomi Mi 11 peut être précommandé sur la plateforme française du site Amazon avant sa sortie prévue pour le mardi 9 mars prochain.

Et dans le cadre de cette précommande, le Mi 11 de Xiaomi (modèle 128 Go) peut être réservé au tarif de 749 euros. Il s'agit de la version officielle avec 2 ans de garantie de la part de Xiaomi. En plus de cette réservation, Amazon offre un bon d'achat de 100 euros à utiliser avant le 31 décembre 2021 sur tous les produits neufs expédiés et vendus par Amazon, à l'exception des livres, produits digitaux (MP3, ebooks, apps, jeux et logiciels en téléchargement, Abonnement Kindle, etc.), préparations pour nourrisson, cigarettes électroniques (y compris les e-liquides, recharges et accessoires), et chèques cadeaux.

Pour en revenir au smartphone, le Xiaomi Mi 11 compatible 5G embarque un écran AMOLED de 6,81 pouces avec une ultra-haute résolution WQHD+ et HDR10+ et une fréquence d'images jusqu'à 120 Hz. Le téléphone tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et le système d'exploitation mobile Android. On retrouvera une caméra principale grand angle de 108 MP, une caméra ultra grand angle de 13 MP et une caméra macro de 5 MP dotée de l’intelligence artificielle. Enfin, le Mi 11 dispose d'une batterie 4 600 mAh compatible avec la charge rapide et la charge sans fil. Besoin de plus d'informations sur le smartphone ? N'hésitez pas à jeter un oeil sur notre article consacré au test du Xiaomi Mi 11.