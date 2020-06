The Last Of Us Part 2 sur PS4 : précommandez-le au prix le moins cher

Annoncé pour le 19 juin 2020, The Last Of Us Part II sur PS4 est disponible en précommande chez Leclerc. Il est possible de se procurer le jeu vidéo au prix le moins cher. Focus sur ce nouveau bon plan jeu vidéo.

Dans quelques jours sortira officiellement The Last Of Us Part 2 sur PS4. À cette occasion, l’enseigne Leclerc propose de précommander le jeu vidéo sur son site internet au tarif de 54,49 euros. Pour éviter de payer des frais de port supplémentaires, il est conseillé de retirer gratuitement le jeu vidéo dans l’un des centres Leclerc le plus proche de chez vous.

À titre d’information, cette opération de précommande en lien avec le jeu en question est associée à la mention prix bas garanti. En cas de baisse ou de hausse du prix du produit entre le jour de votre précommande et celui de sa date d’expédition, l’acheteur sera automatiquement facturé au prix le plus bas.

Pour rappel, la sortie de The Last Of Us Part 2 sur PS4 a été repoussée en raison du coronavirus et le jeu avait été dévoilé dans une ultime bande-annonce au début du mois de mai dernier. Pour cette deuxième partie, le jeu se déroule 5 ans après le premier volet. Ellie et Joël se trouvent à Jackson dans une communauté prospère. Mais un violent évènement vient rompre cette paix. Ellie se lance alors dans une quête de justice pour enfin tourner la page.