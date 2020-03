Précommande P40 et P40 Pro : une Huawei Watch GT 2 est offerte !

Jusqu’au 20 avril 2020, Huawei offre une montre connect√©e Huawei Watch GT 2¬† pour la pr√©commande d’un de ses nouveaux smartphones P40 et P40 Pro. Plut√īt int√©ressant puisque cet objet connect√© est habituellement commercialis√© pour 229 euros.

ūüéĀUne Huawei Watch GT 2 offerte pour la pr√©commande d’un smartphone P40 ou P40 Pro

Les deux nouveaux smartphones du constructeur chinois, les Huawei P40 et P40 Pro ont √©t√© lanc√©s en grande pompes ce jeudi 26 mars 2020 et les pr√©commandes sont d√©j√† ouvertes. Les personnes qui voudraient se procurer l’un des deux smartphones en pr√©commande profitent jusqu’au 20 avril 2020 d’une montre connect√©e Huawei Watch GT 2 offerte. Pour la recevoir chez vous, vous devez suivre les instructions pr√©sentes dans les conditions g√©n√©rales de l’offre.

Apr√®s avoir rempli et constitu√© votre dossier, vous recevrez votre montre connect√©e Huawei Watch GT 2 46 mn Sport noire d‚Äôune valeur indicative de 229‚ā¨ par voie postale dans un d√©lai de 10 semaines √† compter de la validation de votre demande conforme et compl√®te.

‚ĆöLa Huawei Watch GT 2 en quelques mots

Cette montre connect√©e Huawei Watch GT 2 arbore un √©cran rond type AMOLED de 1,2 pouces de d√©finition 390 x 390 pixels et affiche des images claires et pr√©cises. Vous pourrez gr√Ęce √† cette derni√®re, afficher en permanence l‚Äôheure, les notifications re√ßues sur votre smartphone et diff√©rentes informations, comme le nombre de pas que vous avez effectu√©s. Son √©cran tactile permet de naviguer facilement dans les diff√©rents menus, tout comme les deux boutons physiques plac√©s sur la tranche de la montre.

Int√©grant un processeur Kirin A1, ainsi qu’une m√©moire interne de 4 Go, la GT 2 se r√©v√®le d’√™tre d¬†¬Ľune excellente r√©activit√©. Destin√©e aux sportifs, on retrouve √©galement un capteur de rythme cardiaque situ√© au dos de la montre. Vous pouvez ainsi avoir un rapide aper√ßu sur vos effort lors de vos entrainement (marche, course, v√©lo, nage, etc.), mais d’obtenir des informations pr√©cieuses sur votre votre niveau de stress. Tr√®s polyvalente, la GT 2 int√®gre √©galement une puce GPS et propose une fonction de surveillance du sommeil, le tout accessible directement depuis l‚Äôapplication Huawei d√©di√©e.