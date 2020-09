Précommandez l’intégrale des films Marvel en coffret collector blu-ray 4K Ultra HD

Annoncé pour le mercredi 25 novembre 2020, le coffret collector blu-ray 4K Ultra HD de l'intégrale des films Marvel est disponible en précommande. Il est possible de se procurer le produit sur la Fnac.com, et avec 60 euros offerts pour les adhérents. Toutes les informations à connaître sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dans moins de 2 mois (le 25 novembre 2020 pour être plus précis) sortira officiellement l'intégrale des films Marvel en coffret collector blu-ray 4K Ultra HD. À cette occasion, la Fnac propose de précommander le coffret en question au tarif de 399,99 euros. Avec cet achat, les adhérents Fnac verront leurs comptes clients automatiquement crédités de 60 euros. De plus, les cartes cadeaux récemment achetées avant les French Days permettent de faire diminuer le tarif du coffret de 60 euros supplémentaires. En tout et pour tout, le prix de revient du coffret est de 279,99 euros ; ce qui est plutôt pas mal.

Pour information, l'opération de précommande en lien avec le coffret est associée à la mention plus bas prix. Cela veut dire que, en cas de baisse ou de hausse du prix du produit entre le jour de la précommande et celui de sa date d’expédition, le client sera automatiquement facturé au prix le plus bas.

Que contient le coffret collector blu-ray 4K Ultra HD de l'intégrale des films Marvel ?

Le coffret collector contient une lettre de Kevin Feige (président des Studios Marvel), une lithographie du dessinateur Matt Ferguson, mais essentiellement les 23 films de la franchise en blu-ray 4K. Voici la liste complète :

Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2010)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

Avengers Assemble (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Enfin, lors de l'achat de ce coffret, il faut savoir qu'il y a un ordre précis pour regarder l'intégralité des films de la saga cinématographique. Nous vous conseillons donc de consulter notre article associé ce sujet.