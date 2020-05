Pour les passionnés de photo, le Google Pixel 4 est proposé à 599 €

Si vous prenez souvent des photos, le smartphone Pixel 4 de Google est l’un des meilleurs choix actuellement. Darty le commercialise en ce moment Ă 599 €, soit avec une rĂ©duction de 22 % par rapport Ă son prix habituel. Il est disponible en noir.

Mis sur le marchĂ© en fin d’annĂ©e dernière, le Google Pixel 4 est un smartphone particulièrement efficace dans le domaine de la photo (lire notre test du Google Pixel 4). Il est Ă©quipĂ© de deux capteurs photo qui bĂ©nĂ©ficient d’un double système de stabilisation (optique et Ă©lectronique). Le capteur principal a une dĂ©finition de 12,2 mĂ©gapixels et une focale de 27 mm. Il est secondĂ© par un module de 16 mĂ©gapixels qui exploite un zoom optique 2x (43 mm). L’ensemble rĂ©alise de superbes clichĂ©s, en plein jour mais aussi lorsque la luminositĂ© est très basse (en intĂ©rieur ou de nuit). MĂŞme les photos rĂ©alisĂ©es avec le zoom numĂ©rique 8x demeurent exploitables ! Sans oublier le mode portrait, qui s’avère Ă©galement des plus efficaces.

Le Pixel 4 offre Ă©galement un affichage d’excellente qualitĂ©, grâce Ă un Ă©cran OLED de 5,7 pouces, qui supporte une dĂ©finition de 2 280 x 1 080 pixels. Ce dernier fonctionne avec une frĂ©quence de rafraĂ®chissement maximale de 90 Hz, afin de procurer des animations plus fluides qu’en 60 Hz. Le capteur photo frontal de 8 mĂ©gapixels peut ĂŞtre utilisĂ© pour dĂ©verrouiller l’accès Ă vos donnĂ©es par reconnaissance du visage. Les vidĂ©os peuvent ĂŞtre rĂ©alisĂ©es en Full HD (jusqu’Ă 120 images par seconde) ou en 4K (30 images par seconde au maximum).

Le smartphone fonctionne sous Android 10. La puce Qualcomm Snapdragon 855, associĂ©e Ă 6 Go de mĂ©moire, dĂ©livre de bonnes performances, en particulier pour exploiter des jeux sophistiquĂ©s. D’autre part, l’espace de stockage disponible est de 64 Go. La batterie de 2 800 mAh assure une autonomie comprise entre une et deux journĂ©es. Avec le chargeur USB C fourni, elle se recharge Ă moitiĂ© en une demi-heure.

