Pour Noël, HUAWEI baisse les prix jusqu’à -300 € sur les smartphones, montres, PC portables, tablettes, etc.

Jusqu’au 17 décembre, vous pouvez réaliser de belles économies sur le site de HUAWEI. En effet, de très nombreux produits du constructeur y sont proposés avec des réductions immédiates. Certains sont mêmes fournis avec deux accessoires, offerts ou proposés eux aussi avec des remises très intéressantes.

Que vous soyez mélomane, sportif, ou que vous ayez ou juste envie de remplacer votre smartphone, votre tablette ou votre PC portable par un modèle récent et performant, les produits conçus et fabriqués par HUAWEI affichent un excellent rapport qualité/prix et méritent donc toute votre attention.

Pour les rendre encore plus attractifs, ils sont actuellement vendus sur le site du constructeur avec d’importantes remises, et -parfois – des accessoires (montre, bracelet, étui, etc.).

DECOUVREZ TOUTES LES OFFRES DE NOEL DE HUAWEI

D’autre part, vous pourrez découvrir des offres exclusives de Noël de HUAWEI, présentées par l’animateur Guillaume Pley, de 19h à 20h, depuis le Flagship Store situé dans le quartier de l’Opéra de Paris. Celles-ci seront disponibles jusqu’à 22 h !

DECOUVREZ LE NOEL HUAWEI AVEC GUILLAUME PLEY

Smartphones

Les smartphones HUAWEI sont à la fois performants (grâce à leurs puces Kirin), séduisants (avec des bords d’écran incurvés) et équipés de capteurs particulièrement efficaces lorsqu’il s’agit de prendre des photos, quelles que soient les conditions d’éclairage.

DECOUVREZ TOUS LES SMARTPHONES HUAWEI EN PROMO

En cadeau, un étui portefeuille (valeur de 49,99 €) et la montre HUAWEI Watch GT 2 46 mm Classic (valeur de 249,99 €) sont offerts avec le HUAWEI P40 Pro (juste l’étui pour le HUAWEI P40).

En plus, les écouteurs Bluetooth HUAWEI FreeBuds Pro sont proposés à seulement 49,99 €, au lieu de 199,99 €, avec les HUAWEI P40 Pro et P40.

En plus, pour ces deux derniers smartphones, vous avez la possibilité d’acheter en même temps le bracelet connectée HUAWEI Band 4 Pro pour seulement 9,99 € au lieu de 79,99 €, ou les écouteurs HUAWEI FreeLace pour 9,99 € au lieu de 99,99 € !

Enfin, le smartphone HUAWEI P30 Lite voit son prix baisser de 30 € (avec 4 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage), ce qui le fait passer de 279,99 € à 249,99 €.

Tablettes

Avec leur écran de 10,8 pouces (HUAWEI MediaPad M6) ou 10,4 pouces (HUAWEI MatePad), les tablettes de HUAWEI offrent un bon confort d’utilisation. De plus, elles sont équipées de processeurs Kirin et d’une batterie de haute capacité pour une grande autonomie. Pour le reste, elles sont dotées de quatre haut-parleurs et quatre micros, qui permettent de regarder des vidéos dans d’excellentes conditions et de communiquer avec ses amis.

DECOUVREZ TOUTES LES TABLETTES HUAWEI EN PROMO

HUAWEI MediaPad M6 (Wi-Fi, 4 Go de mémoire et 128 Go de stockage) : 299,99 €, soit 50 € de réduction. Le HUAWEI Clavier MediaPad M6 est offert (valeur de 129,99 €) et le stylet HUAWEI Creative Capacity Pen peut être acheté pour 29,99 €, au lieu de 59,99 € habituellement.

HUAWEI MatePad 10.4

Le HUAWEI Clavier MediaPad 10.4 est offert (valeur de 79,99 €) avec ces tablettes.

4+64 Go LTE : 359,99 €. En plus du clavier, également offert, ce modèle compatible 4G est accompagné des écouteurs HUAWEI FreeBuds 3i (vendus habituellement 99,99 €).

PC portables

HUAWEI dispose à son catalogue de plusieurs Ultrabook, à la fois compacts et séduisants. Ces PC portables se distinguent par leurs écrans qui supportent une très haute définition : de 13 pouces (2560 x 1 440 pixels) pour le Matebook 13 et 13,9 pouces (3000 x 2000 pixels) pour le MateBook X Pro 2020. Ces configurations sont particulièrement légères (1,3 Kg) et leur sécurité est assurée par un lecteur d'empreintes digitales. De plus, elles offrent des performances élevées, grâce aux processeurs Intel Core i5 et Core i7 de dixième génération.

DECOUVREZ TOUS LES PC PORTABLES HUAWEI EN PROMO

Le PC portable HUAWEI Matebook X Pro 2020 est proposé à 1399 €. Il s’agit du modèle équipé du processeur Intel Core i7, qui est donc commercialisé avec une réduction de 400 €.

Le HUAWEI Matebook 13 2020, quant à lui, est disponible en versions Core i5 et Core i7, proposées respectivement avec des prix réduits de 350 et 300 €. En outre, les écouteurs FreeBuds Pro (199,99 €) sont offerts avec le MateBook 13 2020 Core i7.

Des accessoires peuvent être achetés à prix réduits avec ces trois ordinateurs portables :

HUAWEI MateDock 2 Docking Station à 9,99 € au lieu de 59,99 €

HUAWEI Bluetooth Mouse à 9,99 € au lieu de 39,99 €

HUAWEI Backpack à 49,99 € au lieu de 149,99 €

Montres connectées

La montre connectée HUAWEI Watch GT 2 arbore un superbe design, avec un boîtier en acier inoxydable doté de bords d’écran particulièrement fins. Celle-ci affiche un look plutôt sportif ou plutôt sobre et élégant selon les modèles. Elle offre une grande autonomie, pouvant aller jusqu’à deux semaines, grâce au processeur Kirin A1. En outre, elle embarque un GPS et un cardiofréquencemètre, pour surveiller vos entraînements sportifs (la montre est bien sur étanche à 50 mètres). Et elle est facile à utiliser, par l’intermédiaire de son écran tactile AMOLED, complété par deux boutons. Enfin, elle sait surveiller votre niveau de stress et de vos nuits.

Audio

En plus des écouteurs intra auriculaires sans fil (Bluetooth) FreeBuds Pro, du casque FreeBuds Studio et des étonnantes lunettes HUAWEI X gentle Monster Eyewear 2, le constructeur propose l’excellente enceinte HUAWEI Sound X, compatible Wi-Fi et Bluetooth et conçue en collaboration avec Devialet, le spécialiste français de l’audio. Elle a l’avantage de délivrer sur 360 degrés un son incroyablement puissant et chargé en basses.

DECOUVREZ TOUTES LES OFFRES AUDIO DE HUAWEI