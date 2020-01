Pour les soldes d’hiver 2020, Fnac et Darty cassent les prix de nombreux smartphones

Les soldes d’hiver 2020 constituent une bonne occasion d’acheter un smartphone Ă bon prix. Quel que soit votre budget, les offres disponibles chez Darty et Ă la Fnac sont nombreuses. Nous avons sĂ©lectionnĂ© pour vous les plus intĂ©ressantes.

Huawei P30 à 499 € 649 €

Le Huawei P30 est un smartphone relativement compact, puisqu’il est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran de « seulement » 6,1 pouces, qui supporte une dĂ©finition de 2 340 x 1 080 pixels. Ce dernier est de type OLED et dĂ©livre donc de très belles images, parfaitement contrastĂ©es. AssistĂ© de 6 Go de mĂ©moire, son processeur permet d’utiliser toutes les applications sous Android 9 sans le moindre ralentissement. L’espace de stockage est de 128 Go. Le capteur photo principal de 40 mĂ©gapixels est complĂ©tĂ© d’un capteur ultra grand angle (16 mm) de 16 mĂ©gapixels et d’un tĂ©lĂ©objectif (zoom 3x) de 8 mĂ©gapixels. Ils permettent de capturer de superbes photos. Enfin, la batterie de 3 650 mAh assure une grande autonomie, d’environ deux jours.

Samsung Galaxy A70 à 349 € 409 €

Le Galaxy A70 est le smartphone de milieu de gamme de Samsung. Il est proposĂ© avec une rĂ©duction de -15 %, en trois coloris : noir, blanc et bleu. Son grand Ă©cran Super Amoled, de 6,7 pouces, affiche de belles images, dans une rĂ©solution de 2 400 x 1 080 pixels. Ce dernier intègre le lecteur d'empreintes digitales. Une fonction de reconnaissance du visage permet Ă©galement de dĂ©verrouiller l’appareil. Les photos sont rĂ©alisĂ©es par trois capteurs de 32 mĂ©gapixels (capteur principal), 8 mĂ©gapixels (grand angle 12 mm) et 5 mĂ©gapixels (capteur pour les portraits). Le dernier capteur de 32 mĂ©gapixels, destinĂ© aux selfies, est intĂ©grĂ© Ă l’Ă©cran . Le Galaxy A70 peut fonctionner pendant environ deux jours, grâce Ă sa batterie de 4 500 mAh.

Xiaomi Redmi Note 7 à 169 € 199 €

MalgrĂ© son tout petit prix, ce smartphone signĂ© Xiaomi s’avère tout Ă fat satisfaisant, grâce en particulier Ă un Ă©cran LCD de 6,3 pouces (2 340 x 1 080 pixels), lumineux et contrastĂ©. Son processeur Qualcomm Snapdragon 660, particulièrement vĂ©loce, est complĂ©tĂ© par 3 Go de mĂ©moire et 32 Go d’espace de stockage. Le capteur photo principal de 48 mĂ©gapixels est complĂ©tĂ© par un second capteur de profondeur de 5 mĂ©gapixels (pour obtenir des arrières plans floutĂ©s). Le port USB de type C permet de recharger la batterie, qui permet de garder le redmi Note 7 en fonctionnement pendant deux Ă trois jours.

Xiaomi Mi 9 SE à 299 € 369 €

Le Mi 9 Se de Xiaomi se distingue de grand frère, le Mi 9, par son Ă©cran OLED de 5,97 pouces (contre 6,4 pouces pour le Mi 9), qui dĂ©livre un affichage d’excellente qualitĂ© (2 340 x 1 080 pixels). Le lecteur d'empreintes digitales est intĂ©grĂ© au bas de l’Ă©cran. Le smartphone possède un port USB de type C, mais pas de prise casque (un adaptateur est fourni). Les performances sous Android 9 sont assurĂ©es par une puce Snapdragon 712, associĂ©e Ă 6 Go de mĂ©moire et Ă 64 Go d’espace de stockage. Trois capteurs rĂ©alisent les photos, en 48, 13 (grand angle 15 mm) et 8 mĂ©gapixels (zoom 2x). La batterie du smartphone a une capacitĂ© de 3 070 mAh et assure une bonne autonomie, d’environ deux jours.

Samsung Galaxy Note 8 à 599.99 € 999.99

Le smartphone vedette de Samsung de fin 2017 est accessible aujourd’hui Ă un très bon prix, compte tenu de son Ă©quipement de qualitĂ©. Ainsi, son Ă©cran de 6,3 pouces est prĂ©cis, avec une dĂ©finition Ă©levĂ©e de 2 960 x 1440 pixels, et dĂ©livre un affiche de grande qualitĂ©, grâce Ă la technologie OLED. Le stylet fourni permet de prendre rapidement des notes ou des dessiner. Les deux capteurs photo de 12 mĂ©gapixels du Galaxy Note 8 permettent de capturer des photos de qualitĂ©, en plein jour et de nuit, avec un zoom 2x. Le processeur Ă huit coeurs cadencĂ©s Ă 2,3 GHz est complĂ©tĂ© par 6 Go de mĂ©moire et 64 Go d’espace de stockage.

Huawei P30 Pro à 649 € 849 €

Le P30 Pro est le smartphone le plus sophistiquĂ© de la gamme 2019 de Huawei. Il est dotĂ© d’un superbe Ă©cran OLED de 6,47 pouces (2 340 x 1 080 pixels), courbĂ© sur les bords et intĂ©grant le lecteur d'empreintes digitales. Son processeur Kirin 980 assure d’excellentes performances sous Android 9, mĂŞme avec des jeux sophistiquĂ©s. La qualitĂ© de mĂ©moire et l’espace de stockage sont respectivement de 8 Go et 128 Go. Le P30 Pro se distingue par son capteur de 8 mĂ©gapixels offrant un zoom 5x, qui complète le capteur principal de 40 mĂ©gapixels et le capteur grand angle de 20 mĂ©gapixels. Ils rĂ©alisent des clichĂ©s de très grande qualitĂ©. Un quatrième capteur se charge d’obtenir les informations liĂ©es aux effets de profondeur. Enfin, l’appareil est certifiĂ© IP68, ce qui est le gage d’une Ă©tanchĂ©itĂ© totale.

Huawei P30 Lite à 259 € 329 €

Plus abordable que ses grands frères, le P30 et P30, le P30 Lite exploite un Ă©cran LCD de 6,15 pouces (dĂ©finition de 2 312 x 1 080 pixels). Sa puce Kirin 710 (huit coeurs cadencĂ©s Ă 1,7/2,2 GHz) permet d’exploiter Android 9 sans problème, pour peu qu’on ne dĂ©sire pas faire fonctionner des jeux très sophistiquĂ©s. Il est associĂ© Ă 4 Go de mĂ©moire et Ă 128 Go d’espace de stockage. Son capteur d'empreintes digitales, placĂ© au dos de l’appareil, est complĂ©tĂ© par un port USB de type C et une prise casque. Le P30 Lite possède deux capteur photo, le principal de 48 mĂ©gapixels et un grand angle de 8 mĂ©gapixels.

Cet article est une publication sponsorisée par Fnac Darty.