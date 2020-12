Pour le Black Friday, le forfait 100 Go B&You de Bouygues Telecom est à 13,99 €

Jusqu’à lundi prochain, 7 décembre, Bouygues Telecom baisse le prix de son forfait B&You comprenant 100 Go de données Internet. En effet, celui-ci est proposé pour seulement 13,99 € par mois. Et pour 2 € de plus, vous avez accès à Internet en illimité le week-end.

Bouygues Telecom célèbre à sa manière le Black Friday en baissant le prix de son forfait B&You 4G qui vous permet de télécharger jusqu’à 100 Go de données par mois. Ce dernier est donc proposé jusqu’à lundi prochain à seulement 13,99 € par mois.

Bien sur, l’offre de B&You est sans engagement et vous permet de conserver votre ancien numéro. Il est donc possible de la résilier à tout moment. Le forfait peut aussi être modifié, si vous vous rendez compte que votre consommation mensuelle de données est supérieure à celle autorisée par la formule que vous avez choisie.

Pratique, il est toujours possible d’utiliser tous les services d’Internet, à hauteur de 10 Go par mois, si on se trouve dans un autre pays d’Europe ou dans un département d’outre-mer. En outre, le forfait comprend évidemment les appels illimités en France, ainsi que les SMS et MMS.

Et pour se détendre en musique, le forfait B&You 100 Go vous permet de profiter gratuitement du service Spotify Premium, pendant 3 mois (9,99 € par mois ensuite).

Surfez sans compter le week-end

Pour 2 € de plus par mois, soit 15,99 €, le forfait B&You 100 Go vous permet d’utiliser Internet en illimité le week-end. C’est particulièrement intéressant par exemple pour regarder des vidéos sans aucune restriction ou pour installer des jeux volumineux sur son smartphone.

Plusieurs autres options sont proposées par Bouygues Telecom, comme B.tv, qui vous permet – pour 6 € / mois et sans engagement – de regarder sur votre smartphone plus de 70 chaines de TV. Très bon point, les données téléchargées ne sont pas déduites des 100 Go ! L’application B.tv étant compatible Chromecast, les programmes peuvent être visionnés sur votre téléviseur, si ce dernier est compatible avec cette technologie ou si vous possédez l’adaptateur de Google ou une box Android.

D’autre part, pour 5 € par mois, vous pouvez protéger jusqu’à cinq appareils (ordinateurs, tablettes ou smartphones) des virus et autres mails malveillants, grâce à la solution de Norton. Et avec l’option Onoff, bénéficiez d’un second numéro de téléphone pour seulement 3 € par mois.

Toutes ces options peuvent être testées gratuitement pendant le premier mois.

Cet article est une publication sponsorisée par Bouygues Telecom.