Pour l’achat d’un Galaxy Z Fold2 : Samsung offre les Galaxy Buds Live pour la Saint-Valentin

S’il est un cadeau qui ne peut décevoir, c’est bien le Samsung Galaxy Z Fold2. Ce smartphone hors norme qui a fait l’unanimité lors de sa sortie s’accompagne d’un cadeau d’une valeur de 398€, 2 paires d’écouteurs True Wireless Galaxy Buds Live.

Pour la Saint-Valentin Samsung met la barre très haut. En effet, le constructeur offre jusqu’au 14 février 2021 pour tout achat d’un Galaxy Z Fold2 (de la couleur de son choix) deux paires de Galaxy Buds Live (bronze, bleu, noir ou blanc) d’une valeur de 199 euros*.

Ce smartphone aux 2 écrans pliables a tout simplement révolutionné le marché. Il ne se plie pas seulement en deux pour réduire son encombrement, mais il propose une utilisation totalement révolutionnaire.

Samsung Galaxy Z Fold2 : 2 smartphones en 1

On peut bien sûr profiter de la version dépliée pour surfer sur écran large ou regarder un film, mais la partie logicielle extrêmement bien conçue permet de s’en servir en mode multitâche et d’afficher jusqu’à 3 applications en même temps.

On profite d’un écran de 6,2 pouces tout en longueur avec son ratio de 25 :9 alors que l’écran intérieur mesure 7,6 pouces, affiche une définition en QHD ainsi que son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bien entendu, les deux dalles sont Super AMOLED, technologie Samsung oblige. Bref, le Nec plus ultra. Le tout est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 865+ épaulé par 12 Go de RAM. Le Galaxy Z Fold2 est au prix de 2020 euros.

Rappelons que les Galaxy Buds Live offre jusque 21h d’autonomie, 3 microphones pour des appels clairs, la réduction de bruits active et une excellente tenue dans l’oreille. Ils s’accompagnent d’un boitier de charge sans fil.

*Offre valable sur le Samsung Shop dans la limite des stocks disponibles.

