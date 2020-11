Pour la Black Friday Week, pédalez sans vous fatiguer avec le vélo électrique Vélobecane Easy !

Si vous êtes à la recherche d’un vélo électrique, sachez que Cdiscount propose en ce moment une promotion sur le modèle Velobecane Easy. Alors qu’on le trouve généralement aux alentours des 1200 euros, il est possible de l’avoir en cette Black Week à 619,99 €. Une affaire à ne pas rater !

Alors que les bons plans Black Friday Cdiscount ne commencent qu’à partir du 4 décembre, l’enseigne en ligne propose d’ores et déjà des promotions dans le cadre de la Black Friday Week, semaine précédant le Black Friday. Il y a par exemple le vélo électrique Vélobecane Easy qui passe de 1199,99 € à 619,99 €. Une belle réduction de 580 euros qui ne se refuse pas !

Concernant les caractéristiques de ce vélo, on retrouve un moteur placé sur la roue arrière, silencieux et performant. Ce dernier vous propulse à une vitesse maximal de 25 Km/h avec une assistance progressive et offre une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 40 km. Il s’avère idéal pour un usage urbain ou sportif.

Coté freinage, le Vélobecane Easy est équipé de frein à disque à l’avant et à l’arrière. Il est également doté d’un éclairage électrique avant, très pratique lors de déplacements nocturnes et un éclairage arrière qui permet de signaler votre position aux autres utilisateurs des voies publiques pour un maximum de sécurité. Livré monté, il vous faudra seulement vous charger du montage de la tige de selle et des pédales, démontés pour des raisons de sécurité liées au transport.