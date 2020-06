Portable et puissant, le PC Lenovo IdeaPad 5 voit son prix chuter de 20%

Belle offre sur le site de l’enseigne de La Fnac où il est possible d’acquérir le PC Ultra-Portable Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 à 719.99 € au lieu de 899.99 €. Cela représente une réduction non négligeable de 20 % . Un bon plan à saisir au plus vite, valable dans la limite des stock disponibles pour une durée limitée.

Petit mais performant, ce PC embarque le processeur AMD Ryzen 7 4700U couplé à 8 Go de mémoire vive et à un SSD de 256 Go. Il arbore un écran HD Brightview Full HD de 14 pouces, luminosité 300 nits avec une webcam intégrée HD 720P. Coté connectique on retrouve 2 ports USB 3.1 Gen 1, un port HDMI 1.4b et un port USB Type C.

Sa batterie 3 cellules 57 Wh lui assure une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 12 heures. La technologie RapidCharge vous permet d’alimenter jusqu’à 80% de la capacité de la batterie en une heure seulement. La partie graphique est assurée par une puce dédiée AMD Radeon Vega 10 et le tout tourne sous Windows 10 Edition Home 64 bits.

