Poco X3 Pro : le smartphone chute à 259 euros dans sa version 256 Go

Commercialisé à 299 euros dans sa version embarquant 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage interne, le Poco X3 Pro de Xiaomi, smartphone au rapport qualité prix imbattable voit son prix chuter à 259 euros. C'est du coté d'Amazon qu'il faut se rendre pour profiter de ce nouveau bon plan.

Amazon propose 40 euros de réduction sur la variante la plus poussée du smartphone Poco X3 Pro, à savoir 8 Go RAM + 256 Go de stockage. Il est ainsi possible de s'en équiper pour 259 euros au lieu de 299 euros en moyenne. Un bon plan à saisir au plus vite, susceptible d'expirer à tout moment.

Le Poco X3 Pro est un smartphone entrée de gamme qui se place sur le segment de son cousin, le Xiaomi Redmi Note 10, commercialisé à 199 €. Le terminal conçu par Xiaomi embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 860 couplé à 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage. Ce dernier est dépourvu de slot microSD, et sa mémoire de stockage interne est donc non extensible.

Coté affichage, on retrouve une dalle LCD avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Pour la partie photo, l'appareil est doté d'un module de 4 capteurs photos situé à l'arrière. un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle à 8 mégapixels et deux capteurs secondaires de 2 mégapixels. Compatible charge rapide 33, sa batterie propose une capacité de 5160 mAh. Enfin, le terminal est proposé en trois coloris : bleu, bronze et noir.

