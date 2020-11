Le Poco F2 Pro de Xiaomi chute sous la barre des 400 euros !

Alors qu'il est généralement vendu 499 €, le smartphone Xiaomi Pocophone F2 Pro fait l'objet d'une réduction de 100 euros sur le site d'Amazon. Il est ainsi possible de se le procurer à 399 €. Un excellent prox pour ce modèle qui embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 865, compatible avec le réseau 5G.

Le bon plan Amazon qui suit permet d'avoir le smartphone haut de gamme de Xiaomi, le Pocophone F2 Pro sous la barre des 400 euros, à 399 €. Pour rappel ou à titre d'information, le terminal embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 865, compatible 5G. On retrouve 6 Go de mémoire RAM couplée à 128 Go de mémoire de stockage interne. Le port jack 3,5 mm est également de la partie.

Coté affichage, on est sur une dalle Super AMOLED d'une diagonale de 6,67 pouces pour une définition de 2400 x 1080 pixels. Compatible charge rapide, sa batterie d'une capacité de 4 700 mAh fait l'impasse sir la recharge sans fil. Coté connectivité, c'est un port USB type C que l'on retrouve.

Enfin, la partie photo s'avère être plutôt bonne avec la présence d'un capteur principal de 64 mégapixels Sony IMX686. Si vous souhaitez plus d'informations ainsi qu'une analyse plus poussée, nous vous invitons à lire notre article dédié au test du Pocophone F2 Pro.

