PlayStation Plus : l’abonnement 12 mois est moins cher : 44,99 €

L'abonnement 12 mois au PlayStation Plus fait en ce moment l'objet d'une réduction de 25 % du coté des enseignes Amazon, la Fnac et Micromania. Proposé habituellement à 59,99 €, il est possible de l'avoir pour 44,99 € soit 15 € moins cher. L'occasion idéale d'y souscrire si vous souhaitez jouer en ligne avec vos amis, mais aussi obtenir des jeux gratuits différents tous les mois.

Profitez de ce bon plan PlayStation Plus disponible auprès des enseignes Amazon, Fnac et Micromania qui propose l'abonnement 12 mois au service à 44,99 € au lieu de 59,99 € soit une remise de 25 % sur son prix habituel. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au lundi 30 novembre 2020.

En choisissant cette formule, vous profitez d’un prix de revient mensuel de 3,75 €, ce qui reste plutôt attractif compte tenu de tous les avantages proposés par Playstation Plus. Les voici en détail :

Le multijoueur en ligne PS4 : que vous cherchiez des adversaires ou des coéquipiers, PlayStation Plus vous permet de jouer à des jeux PS4 en ligne avec d'autres joueurs

Jeux du mois : téléchargez une sélection de 24 jeux PS4 chaque année sans frais supplémentaires. Vous pourrez les conserver et y jouer pour toute la durée de votre abonnement.

Réductions exclusives : profitez d'offres spéciales sur les jeux et contenus additionnels via le PlayStation Store.

Stockage en ligne : recevez 100 Go d'espace de stockage sur le cloud pour vos parties sauvegardées sur PS4.

De plus, Sony a récemment annoncé que les jeux offerts sur PS5 sont également jouables sur PS4. Cela dit, pour en profiter, vous devez au préalable emprunter une PS5 à quelqu'un de votre entourage puis vous connecter à votre compte PlayStation Plus sur celle-ci pour avoir accès à la collection. De retour sur votre PS4, les jeux seront bel et bien disponibles gratuitement au téléchargement. Cette offre est valable pour tout le monde, que ce soit pour les nouveaux ou anciens clients.

