PlayStation Plus : grosse chute de prix sur l’abonnement de 12 mois

Si vous envisagez de vous abonner au service PlayStation Plus, sachez que ce dernier fait actuellement l’objet d’un superbe promo sur plusieurs sites tel que Micromania, Amazon, Fnac, Boulanger. Habituellement proposĂ© pour 59.99 €, il voit son prix chuter Ă 41.99 €. Un bon plan Ă saisir au plus vite !Â

L’abonnement au PlayStation Plus 12 mois voir son prix baisser de 30 % (soit 18 € de rĂ©duction) et passe ainsi de 59.99 € Ă 41.99 € sur Amazon France. Au final, le prix mensuel revient Ă seulement Ă 3.49 € par mois au lieu de 4.99 €. C’est dans le cadre des Days of Play 2020, qui se dĂ©roule du 25 mai au 8 juin 2020 qu’il est possible de profiter de cette promotion.

Les avantages offerts par un abonnement PlayStation Plus sont multiples, vous avez par exemple un accès prioritaire aux nouvelles démos de jeu à venir ainsi que d’autres services qui, pour moins de 4 euros par mois, vous permettent d’optimiser au maximum votre expérience de jeu ! Voici en détails les avantages du PlayStation Plus :

Multijoueur en ligne PS4  : jouez avec des amis ou d’autres joueurs qui sont sur la même longueur d’ondes que vous.

 : jouez avec des amis ou d’autres joueurs qui sont sur la même longueur d’ondes que vous. Des jeux chaque mois  : recevez 2 jeux chaque mois sur PS4

 : recevez 2 jeux chaque mois sur PS4 Des remises exclusives  : PlayStation Plus réserve à ses abonnés des offres exclusives sur les jeux et les extensions du PlayStation Store.

 : PlayStation Plus réserve à ses abonnés des offres exclusives sur les jeux et les extensions du PlayStation Store. Stockage en ligne : rangez vos sauvegardes de jeu en lieu sûr avec 10 Go de stockage en ligne sur chaque système.

