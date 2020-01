Bonjour à toutes et à tous ! Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire, aussi bien sur Phonandroid que Papergeek. Tellement nombreux que nous avons besoin de nouveaux rédacteurs ! Nous recrutons des personnes sérieuses qui aimeraient prendre part à notre aventure et emmener les sites toujours plus haut. Évidemment, c’est rémunéré (pour pouvoir ensuite se ruiner en geekeries).

Si tu as une bonne culture web, que tu partages notre passion et que tu es incollable sur l’univers high-tech, tu as des chances de rejoindre l’équipe.

Tes missions (si tu l’acceptes)

Rédiger des articles

Tester des produits en avant-première

Te déplacer sur des salons et des conférences (et ça, c’est vraiment cool !)

Tu es aussi amené à apparaître devant la caméra pour nos vidéos Youtube (et à tourner)

Ton profil

Tu es passionné par la High-Tech, la culture geek et le web en général

Tu as une bonne culture générale et une bonne culture tech

Tu es très motivé et sérieux dans ton travail

Tu aimes travailler en équipe

Tu veux t’impliquer à 2000 % dans un projet passionnant (à 1999% ça ne marche pas)

Tu es une femme ou un homme de plus de 18 ans

Tu as un Bac minimum (si tu as du talent ça suffit)

(si tu as du talent ça suffit) Bosser en freelance ne te fait pas peur

Tes compétences

Tu possèdes un excellent niveau rédactionnel et un niveau de français irréprochable (sinon on jette des dictionnaires à travers les pièces)

Si tu connais l’interface WordPress, c’est mieux (si ce n’est pas le cas, on t’apprendra)

Tu comprends et parles anglais mieux que Jean-Pierre Raffarin (need the no to win the yes against the no)

Une première expérience en tant que rédacteur est préférable

Si tu sais en plus tourner et monter des vidéos comme Spielberg, tu marques des points

Si tu penses avoir les compétences et que tu as envie d’apporter quelque chose de frais au site, notre équipe t’accueillera à bras ouverts ! Et te fera un gros câlin de bienvenue !

Comment postuler pour rejoindre la team Phonandroid ?

Si tu penses avoir le profil et que tu veux tenter ta chance, rien de plus simple ! Tu peux nous joindre à l’adresse jobs @ galaxiemedia.fr (sans les espaces). C’est l’occasion de nous parler de toi, de ton expérience professionnelle et de ta motivation en y joignant un article inédit et un CV.

N’oublie pas, ton originalité et ta personnalité seront tes meilleurs atouts pour traiter l’actualité high-tech ! À ton clavier, nous attendons ton mail avec impatience !