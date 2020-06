Philips Hue : deux packs connectés à saisir d’urgence chez Boulanger !

Si vous envisagez de vous équiper d’un pack Philips Hue à moindre coût, sachez qu’il y en a actuellement deux qui sont proposés en promotion du coté de l’enseigne Boulanger. Il est donc possible de bénéficier d’une réduction de 35% sur le pack incluant la lampe connectée Philips Hue Go + pont de connexion et de 33 % de réduction sur le pack 2 ampoules connectées White & Color + variateur.

Les produits de la gamme Philips Hue étant assez coûteux en temps normal, il est préférable de les acquérir lors de promotions. Pour les personnes souhaitant s’équiper, il est possible de profiter d’un bon plan du coté de l’enseigne Boulanger qui propose en ce moment deux packs qui valent le coup.

Le pack comprenant 2 ampoules connectée Philips Hue White & colors E27 avec un variateur Philips Hue Dimmer switch est à 79.99 € au lieu de 119.98 €. Ces ampoules délivrent une luminosité équivalente à celle d’une ampoule traditionnelle et ont une durée de vie de 25 000 heures chacune. Le variateur vous permet de changer l’intensité lumineuse de vos éclairages Philips Hue, il se place là où vous voulez et fait office de commutateur sans fil et télécommande.

Le deuxième pack comprend une lampe connecté Philips Hue Go ainsi que le pont de connexion, élément indispensable pour commencer à connecter vos accessoires de la gamme Hue est à 89.99 € au lieu de 139.94 €. Cette lampe connectée peut être placé n’importe où pour créer des ambiances à plusieurs couleurs avec des effets dynamiques naturel. Elle a l’avantage de proposer une synchronisation avec la musique ambiante. Sa connexion avec le pont se fait via Bluetooth.