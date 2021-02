Petit prix sur le Realme 6 : achetez-le à moins de 140€ grâce à ce bon plan

Profitez de ce bon plan Cdiscount pour acquérir le Realme 6 en promotion. Il est en effet possible de l'acheter à moins de 140 euros seulement. Toutes les infos à savoir sont à consulter dans la suite de l'article.

Après le Samsung Galaxy A51 sous les 255 euros, voici un autre smartphone en promotion sur le site Cdiscount.

Cette fois-ci, place au Realme 6 qui fait également l'objet d'une offre intéressante chez le cybermarchand français. Vendu normalement à 149 euros, le smartphone de la marque chinoise est à 139 euros ; soit une baisse de prix de 10 euros avec le coupon 10EUROS qui est à saisir au cours de l'étape du panier. L'offre en question concerne la variante 4+64 Go du téléphone et il existe deux coloris au choix (blanc ou bleu).

Hormis ses 4 Go de RAM et son espace de stockage de 64 Go, le Realme 6 est un smartphone équipé d'un écran Full HD+ de 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Il est aussi doté d'une puce Helio G90T de MediaTek, d'un capteur principal de 64 + 8 + 2 + 2 MP, d'une batterie de 4300 mAh compatible avec une recharge rapide de 30 watts et du système d'exploitation Android 10 avec une surcouche Realme UI. Pour en savoir plus sur le téléphone, n'hésitez pas à consulter notre article consacré au test du Realme 6.