Enceinte sans fil pas chère : petit prix sur la Xiaomi Mi Compact, une offre à ne pas rater !

Si vous êtes à la recherche d’une enceinte sans fil pas chère, alors le bon plan qui va suivre risque sûrement de vous intéresser. En ce moment, sachez que le site marchand français Rue du Commerce propose la Xiaomi Mi Compact à un petit prix dans le cadre de sa Black Week.

Alors qu’il ne reste que quelques heures à patienter avant le début du Black Friday Rue du Commerce, l’enseigne en profite pour faire baisser le prix d’une enceinte sans fil.

Ainsi, la Mi Compact de la marque Xiaomi est vendue au tarif de 9,99 euros au lieu de 19,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 10 euros. Pour information, des frais de port à hauteur de 2,99 euros (minimum) sont appliqués dans le cas d’un retrait du produit en point relais.

Pour moins de 10 euros, vous avez donc une enceinte sans fil qui est dotée d’un son clair et naturel, d’une batterie en lithium de 480 mAh dont l’autonomie est de 6 heures (avec un volume à 80%), d’un micro intégré pour passer des appels mains libres et d’un design en maille paramétrique. Compatible Bluetooth 4.2, la Xiaomi Mi Compact mesure 50 mm de diamètre et 32 mm de hauteur, pour un poids léger de 54 grammes seulement.