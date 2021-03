Petit prix sur la batterie externe Samsung 10A charge rapide à induction

En soirée, au travail ou tout simplement à la maison, il peut arriver d'être à court de batterie quand le smartphone est très utilisé pour diverses raisons. Afin de combler à ce problème, il faut savoir qu'il existe la batterie externe Samsung 10A charge rapide à induction qui fait l'objet d'un bon plan intéressant chez Boulanger.

De plus en plus de smartphones sont compatibles avec la technologie charge rapide depuis quelques années. Pour ce faire, Samsung a fabriqué une batterie externe sans fil à induction qui peut charger des téléphones assez rapidement.

Cette batterie conçue par le géant coréen et proposée dans un coloris Silver est vendue chez Boulanger à 26,24 euros au lieu de 34,99 euros. La remise de 25% est effectuée quand le produit est ajouté au panier. Grâce à une ODR de 20 euros valable jusqu'au 31 mars 2021, l'accessoire est au prix de revient de 6,24 euros. Toutes les conditions de l'offre de remboursement sont à consulter ici.

À propos de la batterie sans fil Samsung, elle embarque une capacité de 10 000 mAh et est compatible charge rapide avec les smartphones équipés de la certification Qi. L'accessoire est aussi doté d'un port USB-C, d'un port USB-A, d'un port entrée et sortie 15V-5V et d'un indicateur LED pour vérifier le niveau de batterie restant. Enfin, la batterie mesure 15 x 7.1 x 1.4 cm et pèse 234 grammes.