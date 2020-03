Imprimez votre attestation de déplacement avec cette imprimante HP à 20 € seulement !

Vous souhaitez vous Ă©quiper d’une imprimante sans vous ruiner ? Cdiscount propose en ce moment une offre imbattable pour acquĂ©rir l’imprimante Laser Monochrome HP Laser 107a Ă petit prix. AffichĂ©e Ă 59.99 €, une offre de remboursement diffĂ©rĂ© permet de l’avoir Ă un tarif de 19.99 €. Explications.Â

En cette pĂ©riode de confinement du Ă l’Ă©pidĂ©mie de coronavirus sur le territoire français, il est obligatoire de prĂ©senter une attestation de sortie imprimĂ©e ou recopier. L’acquisition d’une imprimante devient alors très utile afin de pouvoir circuler et vous dĂ©placer un minimum puisque tout contrevenant risque jusqu’Ă 135 euros d’amende s’il n’a pas son attestation imprimĂ©e.

Cdiscount propose justement un bon plan qui permet de se procurer l’imprimante laser HP Laser 107a pour 59.99 €. De plus, il est possible de l’avoir encore moins chère via une ODR d’une valeur de 40 euros, valable jusqu’au 6 avril 2020. Toutes les conditions de l’offre sont Ă retrouver ici.

Vous recevrez le remboursement de votre imprimante par virement bancaire sous 6 Ă 8 semaines Ă rĂ©ception de votre dossier conforme. Un email de confirmation vous sera envoyĂ© : pensez Ă vĂ©rifier vos spams. Cette imprimante permet d’imprimer jusqu’Ă 20 ppm en A4 et propose une connectivitĂ© USB 2.0 Haut dĂ©bit. Monochrome, elle imprime uniquement en noir.

