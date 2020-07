Petit prix sur la carte Sandisk Ultra microSDHC 64Go, profitez-en vite !

Au cours d’une durée très limitée, Boulanger permet d’étendre la capacité de stockage d’un smartphone avec cette carte Sandisk Ultra microSDHC 64Go qui est à petit prix. Focus sur ce nouveau bon plan informatique !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors qu’il est toujours possible de se procurer la SanDisk Ultra de 128 Go chez Amazon pour moins de 20 euros, une autre carte mémoire de la marque SanDisk est aussi en baisse de prix.

Jusqu’à ce dimanche 5 juillet 2020 inclus, la Sandisk Ultra microSDHC de 64 Go est à seulement 11,87 euros sur le site de Boulanger au lieu de 15,83 euros. Afin d’obtenir la remise de 25%, il suffit d’ajouter le produit au panier et la réduction exacte de 3,96 euros se fera automatiquement. Pour information, des frais de port à hauteur de 3,99 euros (minimum) peuvent être ajoutés pour une livraison en point relais ou à domicile. Pour éviter de payer ce supplément, il est préférable de choisir le retrait gratuit en magasin Boulanger.

Cette carte mémoire microSDHC est idéale pour les possesseurs de smartphones et de tablettes tournant sous le système d’exploitation mobile Android. Les vitesses de transfert de la microSDHC peuvent atteindre les 100 Mo/s. Avec la classe 10 et l’interface UHS-I U1, les applications pourront se charger plus rapidement. Résistante à l’eau, aux rayons X, aux températures extrêmes et aux chocs, la carte mémoire est fournie avec un adaptateur SD et dispose d’une garantie de 2 ans.