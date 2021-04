Perseverance a fabriqué de l’oxygène sur Mars, une première

Le rover Perseverance vient de réaliser une nouvelle prouesse : fabriquer de l’oxygène sur Mars. C’est la première fois qu’un objet de fabrication humaine fait une telle chose. Cela donne bon espoir pour la future exploration spatiale qui a la planète rouge en ligne de mire.

Cela fait seulement deux mois que le rover Perseverance est arrivé sur Mars, mais il enchaîne déjà les prouesses. Cette semaine, nous avons par exemple vu l’hélicoptère Ingenuity réussir avec brio son vol d’essai, révolutionnant la manière dont on explore la planète rouge. C’est un autre exploit qui est brandi aujourd’hui par la NASA : le rover a réussi à créer de l’oxygène.

Le rover Perseverance est équipée d’une boite nommée Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (Moxie) conçue par le MIT. Comme son nom l’indique, son rôle est de créer de l’oxygène en se servant de l’atmosphère de Mars. En utilisant l’électricité et la chimie, elle scinde les molécules de CO² pour créer à la fois de l’oxygène et du monoxyde de carbone.

Perseverance prépare le terrain à l’exploration humaine

Le procédé fonctionne, puisque Moxie a réussi à créer cinq grammes d’oxygène, soit de quoi permettre à un humain de respirer pendant dix minutes avec des condition physiques normales. Ce n’est qu’un premier essai, mais il est d’une importance cruciale. Oui, la NASA est désormais capable de créer de l'air respirable in-situ.

A lire aussi – Perseverance : découvrez son incroyable arrivée sur Mars en vidéo

Le Moxie, qui va continuer à faire des tests, peut produire jusqu’à 10 grammes d’oxygène par heure. Le but, à terme, est de voir s’il sera possible d’utiliser le même procédé à grande échelle afin d’alimenter une mission humaine de longue durée. Car c’est bien là le nœud du problème : l’habitabilité.

La NASA cherche des solutions pour permettre aux humains de vivre sur la planète rouge. La question du forage pour récupérer de la glace, et par extension son oxygène, se pose également, mais le Moxie, plus pratique et efficace, pourrait tout changer. Le manque d’oxygène n’est qu’un des nombreux casse-tête posés par la planète rouge. La NASA y va pas à pas, réglant un à un les problèmes. Elle estime qu’une première mission humaine pourrait être lancée dans les années 2030, au plus tôt.