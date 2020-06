Performant et élégant, le PC portable HP Pavilion 15 voit son prix baisser de 100 €

Le PC portable HP Pavilion 15-CS3019NF fait l’objet d’une réduction de 100 euros sur le site de l’enseigne en ligne Rue du Commerce. Il passe ainsi à 599.99 € au lieu de 699.99 € en temps normal. Une excellente affaire au vue des caractéristiques qu’il propose.

Équipé d’un écran de 15,6 pouces de définition Full HD SVA anti-reflets à micro-bords, d’un processeur Intel Core i5-1035G1 de 10ème génération, d’un SSD 1 To (PCIe NVMe M.2), de 16 Go de mémoire vive DDR4-2666 et d’une puce graphique Intel UHD Graphics, le PC portable HP Pavilion 15-CS3019NF offre pour 599.99 € au lieu de 699.99 € un excellent rapport qualité prix.

Ce dernier est plutôt fin avec une épaisseur de 17,9 mm pour un poids de 1,94 kg. On retrouve aussi 2 haut-parleurs Bang & Olufsen, une Webcam HD et un clavier AZERTY type chiclet rétroéclairé bleu. La partie stockage est assurée par un SSD de 1 To. Il dispose également d’un lecteur de cartes SD compatible avec une multitude d’appareils.

Windows 10 est également de la partie et on à aussi droit à un port HDMI intégré. De même, de nombreux ports USB 3.1 et USB 3.1 Type-C sont disponibles pour des transferts de données très rapides et efficaces. Enfin, très endurant, sa batterie Lithium-ion 3 cellules vous permet de l’utiliser jusqu’à 8 heures et 30 minutes. Toutes les caractéristiques réunies qui font de ce PC HP Pavilion le compagnon idéal pour les personnes à la recherche d’une machine pour une utilisation bureautique et multimédia.

